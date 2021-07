Diego Luna criticó a todas las personas del espectáculo que sólo escogen proyectos por la popularidad que les pueda generar y no por el reto que representen.

En entrevista con el programa Hoy, el actor reveló que él no busca la fama a través de lo que realiza en las redes sociales, ya que se enfoca en su trayectoria actoral.

De acuerdo con el video el histrión detalló que siempre ha buscado proyectos que le ayuden a trascender y no por la fama que le puedan generar.

En su conversación, Diego Luna puntualizó que no entiende a las personas que sienten la necesidad de tener que caer bien a toda costa.

“Yo no busco la popularidad, a mí sí me interesan los foros, pero los foros correctos, donde la gente está ahí por las razones correctas, y por ende algo puede pasar, me da un poco de miedo incluso lo que puede generar en el ser humano esta necesidad de querer gustar a toda costa”

Diego Luna