Silvia Pinal es la última ‘diva’ del cine mexicano y a sus 90 años quiere seguir vigente en la actuación, pero esto ha generado varios comentarios, como el de Diana Bracho, quien dice que siente tristeza al ver a la actriz ‘acabada’.

La aparición de la actriz en el escenario en la obra ‘Caperucita, ¡Qué onda con tu abuelita!’, generó una ola de críticas, pues aseguran que Silvia Pinal debería estar descansando.

Su familia ha manifestado que Silvia Pinal estaba padeciendo depresión por la falta de trabajo y esta obra la ayudó a salir a delante.

Personalidades del espectáculo han lamentado el estado de la actriz e incluso han externado su tristeza.

Silvia Pinal, actriz. (Agencia México)

Diana Bracho dice que le da tristeza ver a Silvia Pinal ‘acabada’

La actriz Diana Bracho reveló al programa ‘De Primera mano’ que trabajó con Silvia Pinal en una novela con Juan Osorio.

Menciona que tuvo una gran cercanía con ella porque era su suegra y llegaron a ensayar sus escenas juntas.

Diana Bracho también trabajó con Silvia Pinal en la obra ‘Amor, dolor y lo que traía puesto”, la cual menciona que fue un homenaje que Francisco Franco le hizo a Silvia Pinal.

“Silvia estaba maravillosa” recordó la actriz sobre la participación de Silvia Pinal en la obra, donde bailaba mambo: “Tiene una vitalidad impresionante Silvia”.

Sin embargo, Diana Bracho lamentó las últimas apariciones de Silvia Pinal en el teatro, pues lo hizo en una silla de ruedas.

“Admiro de Silvia su vitalidad, ahora, me da pena verla enferma, me da pena verla acabada, yo no quiero verla así” explicó a Diana Bracho sobre las apariciones de la actriz.

Explicó que ella siempre ha dicho que los galardones se deben de dar a los actores cuando aún pueden recibirlo caminando y que pueda dar las gracias coherentemente.

“Darle un premio a una persona que ya no habla, que ya no ve a mí me parece muy doloroso” Diana Bracho

Diana Bracho (Isaac Esquivel / Cuartoscuro)

Diana Bracho espera que Silvia Pinal esté bien de salud y que aprenda a estar sola porque es un proceso natural de la vida.

Por otro lado, Silvia Pinal ha hecho varias apariciones públicas luego de que suspendiera la obra en la que participaba.

La actriz ha tenido un semblante alegre y ha mantenido varias conversaciones con la prensa donde manifiesta que se encuentra contenta.

Silvia Pinal ha querido seguir vigente en la actuación a pesar de tener 90 años y su familia la sigue apoyando en sus decisiones.