El actor británico Chance Perdomo, conocido por su participación en la serie de Netflix “El mundo oculto de Sabrina”, murió a los 27 años de edad.

La noticia fue confirmada por la revista “Variety” a través de un comunicado emitido por su publicista, donde comparte algunos detalles del incidente.

“Con profundo pesar, compartimos la noticia de la muerte prematura de Chance Perdomo... Las autoridades han informado que no hubo otras personas involucradas”, citó el medio.

¿Quién fue Chance Perdomo?

El actor Chance Perdomo, quien murió este 30 de marzo, nació en Los Ángeles, Estados Unidos, el 19 de octubre de 1996, y creció en Southampton, Inglaterra.

Se destacó al ser nominado a un BAFTA por su actuación en “Killed by My Debt” en 2018, antes de obtener reconocimiento internacional al interpretar a Ambrose en la serie de Sabrina.

Protagonizó la serie durante toda su carrera hasta 2020.

Además, Chance Perdomo tuvo papeles en las películas románticas “ After We Fell”, “After Ever Happy ” y “ After Everything ” en 2021, 2022 y 2023, respectivamente.

También interpretó a Andre Anderson en la serie “Gen V”, un spinoff de “The Boys”, donde encarnaba a un estudiante con la habilidad de manipular imanes.

Ahora, y aunque la producción de la temporada 2 de “Gen V” aún ha comenzado, se informó que la fecha de inicio se retrasará debido a su muerte.

Los productores de la serie expresaron su pesar en un comunicado, describiendo a Chance Perdomo como una persona encantadora, talentosa y amable.

¿De qué murió Chance Perdomo?

El comunicado compartido por el publicista de Chance Perdomo confirma que el actor murió como consecuencia de un accidente de moto.

La noticia de su muerte ha conmocionado tanto a colegas como a seguidores, quienes lamentan profundamente su pérdida.

“Su pasión por las artes y su insaciable apetito por la vida fueron sentidos por todos los que le conocieron, y su calidez perdurará en aquellos a los que más quería”, dijeron sus representantes en Shelter PR.