Danna Ponce asegura que sintió la lascivia de Jorge Levy desde que lo conoció, el productor a quien denunció por abuso sexual.

En su primera declaración a medios, Danna Ponce detalló cómo fueron los encuentros con Coco Levy en el mes de febrero.

En los que, dice, se percató de las conductas extrañas de Jorge Levy.

Danna Ponce alzó la voz para denunciar a Jorge Levy, hijo de Talina Fernández, por el delito de abuso sexual.

De acuerdo con el testimonio de la actriz, Coco Levy le tocó los senos y la besó en la “comisura del lado izquierdo” de los labios sin su consentimiento.

Danna Ponce conoció a Jorge Levy el 3 de febrero, cuando acudió a una cita con el productor en las oficinas de Videocine.

Aquella primera vez, Jorge Levy le presumió a Danna Ponce que muchas actrices “llegaban a ofrecérsele”.

Asimismo, Danna Ponce recuerda que Coco Levy le lanzaba propuestas sexuales en forma de indirectas.

“Él me estaba diciendo cómo hacerle para conseguir un casting y lo que tenía que hacer (...) y él se paró al lado de mí para hacerlo. (...) Quería que hubiera contacto pero no me presté.”

Danna Ponce