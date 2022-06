La actriz Danna Ponce denunció a Coco Levy por presuntamente haber abusado de ella durante una cita de trabajo. El periodistas Gustavo Adolfo Infante dio su opinión sobre el caso y desestimó lo dicho por la joven.

Danna Ponce es una joven actriz de 22 años que compartió en su cuenta de Instagram, un video donde narró que Coco Levy la había manoseado en febrero.

Coco Levy es productor de Videocine, por lo que Danna Ponce le envió su book para que viera su trabajo.

La joven fue citada en la oficina del productor y menciona que tuvo reacciones que la pusieron nerviosa, pero accedió a una segunda entrevista.

Durante este segundo encuentro, Danna Ponce menciona que Coco Levy se desabrochó el pantalón, le tocó los senos y le dio un beso en la comisura de los labios.

Tras varios meses de lo ocurrido, la joven actriz decidió alzar la voz para alertar a otras compañeras sobre las supuestas acciones de Coco Levy.

Danna Ponce denuncia a Coco Levy de abuso sexual (Especial)

Gustavo Adolfo Infante desestima la denuncia de Danna Ponce

Los hechos fueron retomados en el programa ‘De Primera Mano’ y Gustavo Adolfo Infante manifestó que no creía en las acusaciones contra Coco Levy.

Pidió a Danna Ponce que acudiera a las autoridades para hacer la denuncia correspondiente para que obtenga justicia.

Gustavo Adolfo Infante comentó que había buscado a Coco Levy para que diera su versión de los hechos, pero él no contestaba sus llamadas.

Después mencionó que se le hacía difícil de creer lo dicho por Danna Ponce: “Se me hace difícil de creer, no porque no crea en ella, pero Coco tiene más de 20 años trabajando como director de producción ¿Sabes cuántas actrices han pasado por su oficina?”.

“Yo nunca había escuchado una cosa de esas, yo conozco a Coco (...) se me hace muy difícil y yo no lo creo” dijo el periodista sobre lo dicho por la actriz.

Aseguró que no duda de las palabras dichas por Danna Ponce, pues era una posible víctima de abuso, por lo que la invitaba a levantar la denuncia.

Hasta el momento Coco Levy no ha dado declaraciones por las declaraciones de Danna Ponce, tampoco Talina Fernández, madre del productor.