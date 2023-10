Pese a que Danna Paola fue aplaudida y de pie por su interpretación del Himno Nacional en la pelea de box del Canelo Álvarez contra Jermell Charlo, ambos de 33 años de edad, la cantante no libró las críticas.

Aunque Danna Paola, de 28 años de edad, no olvidó la letra del Himno Nacional Mexicano Mexicano, aseguran que sí lo deformó y hasta quieren multarla.

Danna Paola cantando el Himno Nacional Mexicano (Tomada de Video)

Acusan a Danna Paola de deformar el Himno Nacional

No todo fueron elogios para Danna Paola y su interpretación del Himno Nacional en la última pelea del boxeador profesional Canelo Álvarez.

El músico Iván Cano Capetillo, de edad desconocida, acusó a Danna Paola de deformar el himno escrito por Francisco González Bocanegra y compuesto por Jaime Nunó.

De acuerdo con el músico, éste debe cantarse en Do Mayor, pero la joven cantante lo entonó en Sol Sostenido...

El artículo 39 de la Ley que se refiere al Escudo, la Bandera y el Himno Nacional Mexicano, prohíbe alterar la letra o música así como ejecutarlo total o parcialmente con composiciones o arreglos. Además de que nadie puede cantarlo con fines de lucro.

Al alterar la melodía, Danna Paola habría cometido una falta por lo que exigen sea multada...

Así reacciona Danna Paola al enterarse que podróa recibir multa tras cantar el Himno Nacional Mexicano

Danna Paola se dice orgullosa de su actuación en la última pelea del Canelo Álvarez, sobre todo porque la habían invitado varias veces a interpretar el Himno Nacional Mexicano, pero por miedo no aceptó.

Por lo que haber salido victoriosa a Danna Paola le deja un buen sabor de boca sobre todo porque un país está al pendiente de los artistas ya que esperan que se equivoquen.

Al escuchar que podría ser multada por deformar el himno, asegura que la leyó la estrofa donde dicen que se equivocó y hasta el momento no ha recibido una notificación.

“No me han multado, pero igualmente no me arrepiento de nada”, dice y asegura que al final se trata de solo buscar errores.

“Lo canté muy bien, con orgullo, con amor, ya si le quieren buscar errores por ahí pues que le busquen” Danna Paola

Y finalmente pide parar comparaciones con Ángela Aguilar, de 20 años de edad, a fin de iniciar una guerra de quién lo hizo mejor, esto porque considera que cada le imprime su estilo a la interpretación.