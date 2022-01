Danna Paola invita a desconectarse de las redes sociales: “Yo comparto lo que me nace”. La cantante reveló que no se presiona por subir contenido a las plataformas.

A través de su cuenta de Twitter, Danna Paola reflexionó sobre la presión que sienten algunas personas por estar todo el tiempo compartiendo su vida a través de las redes sociales.

Danna Paola confesó que en estos momentos se mantiene lejos de sus redes sociales porque se encuentra en un proceso creativo que va a sorprender a sus seguidores.

Danna Paola (@dannapaola / Instagram)

Danna Paola asegura que solo comparte lo que le nace y no se siente culpable por no hacerlo

Danna Paola se ha convertido en una de las cantantes más populares, la famosa se mantiene muy activa en las redes sociales compartiendo parte de su día a día.

Sin embargo, con la llegada del 2022 Danna Paola decidió alejarse un poco de sus redes sociales, algo que alarmó a sus seguidores. Ante la preocupación de las personas, la cantante dejó en claro que es necesario desconectarse de las plataformas.

A través de su cuenta de Twitter, Danna Paola compartió una reflexión sobre el contenido que se comparte en las redes sociales y aseguró que no se debe de considerar como una obligación.

En un primer post, Danna Paola señaló que ella comparte lo que le nace. Pero dejó de presionarse por tener que subir algún contenido, además que no se siente mal por no hacerlo.

“Yo comparto lo que me nace, mi música, proyectos y lo que tengo que compartir Solo que dejé de preocuparme por presionar a mi persona x hacerlo y sentirme mal por no hacerlo. Eso no cambia cuánto me importa conectar con ustedes…” Danna Paola

Danna Paola (@dannapaola / Twitter)

Aunque no cambia la importancia que tienen sus seguidores, no comparte contenido diario ya que por el momento no tiene nada que mostrar.

“Porque para mí compartirles lo que me hace feliz, mis pensamientos y mi trabajo, es lo que me llena… si no lo hago diario realmente es porque no tengo mucho que compartirles ahora” Danna Paola

Danna Paola (@dannapaola / Twitter)

Danna Paola se alejó de las redes sociales porque se encuentra en un proceso creativo muy importante

Danna Paola señaló que en este momento se ha alejado de las redes sociales, porque se encuentra en un proceso creativo muy importante.

“Porque estoy en un proceso creativo muy importante, y después voy a estar x todos lados jajaja” Danna Paola

En otra publicación, Danna Paola les pidió a sus seguidores no tener miedo a desconectar, pues las personas no son menos valiosas por no compartir todos los días.

“Y puede que a muchos les parezca o no, solo es una reflexión y con todo mi amor, no tengamos miedo a desconectar, no eres menos valioso por no compartir todo lo qué haces” Danna Paola

Danna Paola (@dannapaola / Twitter)

Danna Paola les pidió a sus seguidores tener paciencia pues aseguró que la espera valdrá la pena y adelantó que vendrán cosas muy buenas.

“El proceso creativo en el que estoy Ahora me emociona demasiado… y solo puedo decir que la larga espera valdrá la pena… Los amo mucho mucho” Danna Paola

Danna Paola (@dannapaola / Twitter)

Por último señaló que conectar con sus seguidores la hace muy feliz.

“Justo este tipo de cosas son x las que vivo, conectar así con ustedes me hace feliz” Danna Paola

Danna Paola (@dannapaola / Twitter )

Danna Paola apuesta por la salud mental

Danna Paola llevó su reflexión a su cuenta de Instagram donde compartió un pequeño video donde invitó a las personas a estar conectadas con el presente.

Además destacó que no está en contra de compartir contenido en las redes sociales, sino que eso no debe generar ni ansiedad, ni obligación en las personas.

“Esa era mi reflexión que estemos más conectados en el presente, y si vas a compartir algo compártelo, pero que no te genere ansiedad ni obligación” Danna Paola

Danna Paola (@dannapaola / Instagram )

Danna Paola también compartió un texto en donde se muestra a favor de la salud mental y destacó alginas de las ventajas que han traído las redes sociales.

“Social media nos ha hecho conectar con otras personas del mundo, conocer muchas cosas y también nos ha ayudado a no sentirnos solos… y eso es brutal” Danna Paola

En su mensaje Danna Paola señaló que compartir contenido en las redes sociales no es una necesidad, por lo que no es algo que deba absorber a las personas”

“Siempre y cuando no sientas que es una necesidad para pertenecer en la sociedad o tener aprobación de los demás, si no para compartir y hacerlo parte de tu vida sin que te absorba” Danna Paola