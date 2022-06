Danna Paola participó en la conocida dinámica de la revista Vogue de mostrar lo que llevaba dentro de su bolso y reveló que odia llevar monedas porque ‘huelen feo’.

La cantante de 26 años ha estado en el medio del espectáculo desde que era una niña y fue protagonista de varias telenovelas infantiles.

Actualmente se ha destacado por su música y actuación en la serie de Netflix ‘Élite’, también ha participado en varios festivales y ha colaborado con grupos como Moderatto.

Se ha destacado por ser un ícono de la moda y ha sido embajadora de marcas de lujo como Fendi.

La revista Vogue México la invitó a realizar la dinámica ¿Qué hay en mi bolsa? La cual realiza con varias actrices y cantantes.

La actriz comenzó a mostrar los artículos que lleva en su bolsa y llegó el momento de mostrar su cartera, la cual dijo que era un tarjetero, porque no le gustaba cargar efectivo.

“Es un tarjetero, porque no soy muy fan del efectivo, odio las monedas. Odio tener monedas, aparte de que huelen muy feo y ya saben que yo no puedo con los olores, no sé, no me gusta tener monedas”

Danna Paola