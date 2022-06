“Son brillitos”, así es como Danna Paola advierte que no se espanten tras sacar minibolsita de su bolso.

Durante su participación en la sección “El bolso de” para la revista Vogue, la joven cantante de 26 años Danna Paola no solo mostró cremas y labiales, sino también una peculiar cosa que carga.

Pues resulta ser que Danna Paola guarda con recelo en su bolsa una minibolsita, pero no hay que pensar mal de la joven cantante.

Ya que no se trata de nada malo como muchos pensarían, así que no desde ahora les decimos que no, no son drogas.

Danna Paola saca minibolsita y advierte que no se espanten: “Son brillitos” (Especial)

Por lo que luego de sacar la minibolsita, Danna Paola dejó en claro que solo se tratan de “brillitos”.

Debido a que a la cantante Danna Paola le encanta el glitter por lo que lo guarda en una minibolsita para así poder llevar ese toque de “brillitos” en su bolsa.

“No se vayan a espantar son brillitos, es que es una bolsita, siempre traigo glitter o un tarrito de glitter de gel o como esto que traigo y me los pegó con pegamento de pestañas”. Danna Paola

Por lo que Danna Paola reveló que su toque coqueto y el cual es imprescindible en ella son los “brillitos”.

“Si se me ocurrió salir a cenar y veo que le hace falta algo a i makeup soy fan del glitter y por eso siempre debo tener esto en mi bolsa”, aseguró Danna Paola.

Ya que Danna Paola refrendo que los “brillitos” le da el “toquecito” necesario para su makeup perfecto, incluso si no se maquilla “un brillito es muy mono”.

Danna Paola revela qué si pudiera, llevaría a Rosalía en su bolso

Al parecer la mexicana Danna Paola es fan de la cantante española Rosalía, luego de que dejara ver su agrado de una manera muy peculiar.

Y es que durante el segmento “El bolso de” para la revista Vogue a Danna Paola se le pregunta quién le gustaría traer en su bolsa.

A lo que sin pensarlo, Danna Paola respondió inmediatamente que en su bolsa traería a Rosalía porque “motomami”, expresó la joven cantante.

Danna Paola revela qué si pudiera, llevaría a Rosalía en su bolso (Especial)

Por otra parte, en este mismo sentido, la cantante mexicana Danna Paola dijo que a ella le gustaría ver en esta selección de la cual fue participe a la actriz del momento en Hollywood Zendaya.

En donde Danna Paola aseguró que le urgía saber que es lo que guarda Zendaya en su bolso.