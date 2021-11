Daniela Rodrice revela que un programa de espectáculos la invitó a participar, mismo al que ella aseguró nunca asistiría.

La influencer de Mazatlán, Sinaloa, asistió al canal de YouTube ‘Pepe y Teo’, en donde reveló que por el despegue de su fama podría hasta aparecer en la televisión.

Daniela Rodrice, la influencer mazatleca que despegó a la fama gracias a sus icónicas frases viralizadas en TikTok, reveló que fue invitada a un programa de espectáculos.

La influencer reveló durante su asistencia al canal de YouTube de ‘Pepe y Teo’ que recibió la invitación de un famosos programa de espectáculos, pero decidió no ir.

Según la platica que tuvieron los tres influencers, la invitación pudo haber sido de ‘Hoy’, sin embargo, también mencionaron ‘Ventaneando’.

Pese a que Daniela Rodrice no ahondó sobre el programa de espectáculos que la invitó a asistir ni cómo fue la invitación, solo dijo que no quiso ir.

“Ya me llegó la invitación al programa de ir, pero, te voy a decir una cosa, a mi me cambió mucho cuando ustedes fueron, era un debate… ese día, yo dije, no voy a ir a la tele”.

Daniela Rodrice, influencer.