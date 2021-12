Daniela Rodrice revelo tener su propia marca de maquillaje: “Ya es momento de que sepan que esta marca es mía”, compartió a través de un video en su cuenta de YouTube.

Recordemos que desde hace un par de días, Daniela Rodrice ha intrigado a sus seguidores, debido a una serie de teasers en su cuenta de Instagram.

En los pequeños videos, la también influencer viste un sensual body color negro y medias de red; en algunos clips, Daniela Rodrice deja ver una de sus botas.

Daniela Rodrice (@danielarodrice/Instagram)

Ha sido mucha la expectativa que Daniela Rodrice ha causado, ante ello, sus seguidores crearon algunas teorías, que la también tiktoker publicó en sus historias este viernes.

Daniela Rodrice (@danielarodrice/Instagram)

Estas son algunas de las teorías que crearon los fans de Daniela Rodrice:

La apertura de su OnlyFans

Un embarazo

Nueva línea de ropa íntima

Murió en un accidente de auto

Presentará a su sugar

Apertura de una sex shop

Apertura de tienda de notas

Daniela Rodrice revela tener línea de maquillaje

Daniela Rodrice compartió un nuevo video en su canal de YouTube, en el que habla sobre un negocio que comenzó hace tres años.

Junto a sus hermanas, Ana y Linda , Daniela Rodrice tenía una línea de maquillaje en secreto, de nombre ‘Raldh’.

En el último clip que compartió en YouTube, relató comenzó relatando que la idea empezó por una sugerencia de su hermana: “Mi hermana me dijo y la Ana jaló”, posteriormente el sueño de las tres se hizo realidad .

“Quería algo que no fuera tan imposible” Daniela Rodrice

Entre lágrimas, Daniela Rodrice contó que uno de sus amigos y socio de la empresa, murió hace poco tiempo:

“Cinco años me llevo con una, con la otra me llevo diez, entonces era un cúmulo de opiniones, pero llegó una persona que nos ayudó a licuar esas emociones y se llama Paul, él falleció hace poco” Daniela Rodrice

Raldh Cosmetics (@radhlcosmetics / Instagram)

“Pero chiquito, lo logramos, todo se aplicó, espero estés muy orgulloso”, agregó Daniela Rodrice.

“Yo me metí mucho en la imagen, a mi me encanta el empaque, el perfeccionismo, yo quería saber que esta sombra me iba a servir tres días pegada” Daniela Rodrice

¿Por qué Daniela Rodrice ocultaba su marca de maquillaje?

Daniela Rodrice compartió que mantuvo en secreto su negocio alterno , por miedo a que juzgaran a la marca por el contenido que publica en redes sociales.

“Ya es momento de decirle a la gente que esta marca es mía y si van a juzgar a la marca por mi contenido, estoy súper lista para eso porque eso era lo que me daba miedo” Daniela Rodrice

“Me daba miedo que como me ven tontear en el internet de aquí para allá, creyeran que así estoy de estúpida para hacer maquillaje”, confesó Daniela Rodrice.

La también youtuber, dijo orgullosa: “Llega la mujer que acaba de decir en un podcast que se cagó, llega la Daniela Rodrice a apoderarse de su marca de maquillaje, a sentirse tan segura de ella misma que sabe que esto es lindo”.

Reveló también que sus hermanas no le permitían llevar las riendas del negocio y compartirlo con sus seguidores: “Mis hermanas no me habían dejado las riendas de esto”.

“Me daba mucho miedo que la gente hablara de una cosa que yo quiero tanto. Era por protegerme a mí y a mi familia y eso también incluye a mi familia”, reiteró Daniela Rodrice.

“Representa lo que hago en las redes sociales porque solo es amor al arte” Daniela Rodrice

“Pobre del que me subestime, porque se les va a callar el hocico, plebes, esto está bien, hecho y está bien hecho durante tres años” dijo Daniela Rodrice finalmente.