Daniela Luján ya no se casa, al menos por el momento; su novio Mario Alberto Monroy explica por qué se pospuso la boda.

Mario Alberto Monroy -de 42 años de edad- y Daniela Luján -de 36 años de edad- se comprometieron en septiembre de 2023 y esperaban casarse en 2024.

Pero los planes cambiaron, pues aún no hay fecha para la boda y todo indica que no se celebrará este año.

Daniela Luján compartió que su boda se había pospuesto por sus múltiples compromisos de trabajo, pues este 2024 ya tiene la agenda llena.

Pero estos no fueron los únicos motivos y Mario Alberto Monroy reveló en De Primera Mano por qué no se va casar con Daniela Luján.

“Ya tenemos varios apartados con sus repetitivas multas, porque esto de organizar una boda es algo que yo no tenía la más mínima conciencia”

Al respecto, Mario Alberto Monroy expresó que la organización de la boda se les ha hecho complicada, pues el tiempo no le es suficiente.

La boda de Daniela Luján no tiene fecha y aún así, se pospuso

La pareja ya había apartado algunas cosas para su boda, pero debido a que la han ido aplazando ya pagaron varias penalizaciones.

Mario Alberto Monroy no sabe cuándo será su boda, pero su meta es concreta, quiere pasar su vida junto a Daniela Luján.

Daniela Luján y su novio ven su boda como una gran celebración, por lo que quieren estar al pendiente de cada detalle para que el día sea muy especial.

Daniela Luján y Mario Alberto Luján llevan cuatro años de relación y ya viven juntos.

Es por eso que para la pareja su boda es como “trámite”, pues prácticamente ya viven en matrimonio.

Lo más complicado de planear de la boda de Daniela Luján y Mario Alberto Monroy es la fecha, pues quieren que todos sus seres queridos estén presentes.

“Encontrar una fecha disponible ya no en los lugares, ni en los banquetes, si no en nosotros mismos. No es nada fácil, es gracioso darte cuenta que es cómo vamos a invitar a tales, revisar la lista”

Mario Alberto Monroy