¿Daniela Lujan y Belinda en un mismo escenario? La actriz de Una familia de diez sueña con poder cantar junto a su compañera.

Tras años de chismes sobre una supuesta rivalidad, Daniela Luján volvió a ser cuestionada sobre su relación con Belinda ahora que han tenido gran éxito con su gira con los “2000s X Siempre”.

Esto luego de que el pasado 10 de noviembre Belinda -de 34 años de edad- se pudo reencontrar con sus excompañeros de la telenovela Cómplices al Rescate.

Martín Ricca no fue novio de Belinda y menos de Daniela Luján, a quien veía como hermana

Belinda y Daniela Luján no se saludaron en el 2000’s Pop Tour, aunque niegan ser enemigas

Lo que sorprendió a los seguidores es que en las imágenes no se puede ver a Daniela Luján -de 35 años de edad- por lo que aumentaron los rumores sobre una supuesta rivalidad.

Luego de los chismes generados, Daniela Luján se mostró dispuesta a cantar junto a Belinda, pero reveló que podrían incluir a esta famosa cantante que también inició su carrera en las telenovelas infantiles.

La presunta rivalidad entre Daniela Lujan y Belinda, surgió a partir de su participación en la telenovela infantil Cómplices al Rescate.

Esto luego de que Daniela Luján suplió a Belinda en la telenovela y de inmediato surgieron las comparaciones por sus interpretaciones.

Sin embargo, los rumores aumentaron cuando Belinda señaló en una entrevista que a ella le gustaba “imponer moda” con sus personajes, dejando ver que Daniela Luján no lo hacía.

Este año los actores de las telenovelas infantiles se reunieron gracias a los 2000′s Pop Tour y se han convertido en todo un éxito al recordar los temas de:

Pese a que ha negado tener problemas con alguno de sus excompañeros, Daniela Luján no ha parado los cuestionamientos sobre su presunta rivalidad con Belinda.

En una reciente entrevista, Daniela Luján confesó que no ve descabellado la idea de juntarse con Belinda y así callar a todos los chismosos.

En el video compartido por Edén Dorantes, Daniela Luján fue cuestionada sobre qué estrella infantil faltaba de incorporarse en los 2000′s Pop Tour.

Daniela Luján de inmediato destacó que varias personas, entre las que se encontraba Belinda.

Al ser cuestionada sobre si habría ya conversaciones con más famosos, Daniela Luján que ella es solo parte del elenco y no sabe de esa clase de decisiones.

Sobre si podría compartir el escenario con Belinda, Daniela Luján puntualizó que sería una gran idea.

Pero las famosas no estarían solas y es que también dejó la puerta abierta a que se les pueda sumar Danna Paola, de 28 años de edad.

Uno de los momentos que se viralizaron en las redes sociales en noviembre, fue cuando Belinda se pudo reencontrar con sus compañeros de Cómplices al Rescate en Guadalajara, Jalisco.

Sin embargo usuarios se sorprendieron cuando se dieron cuenta que no se había podido dar el esperado reencuentro entre Belinda y Daniela Luján.

Al respecto, Daniela Luján lamentó que no se haya podido encontrar con Belinda, pues ella ya había anunciado que en ese momento podrían terminar con todos los chismes.

“No se pudo, me hubiera encantado la verdad. Los camerinos estaban como muy lejanos, hicimos un circulo de energía antes de empezar y no la vi ahí”

En el video de Edén Dorantes, Daniela Luján confesó que se había molestado con sus compañeros de Cómplices al Rescate por no incluirla en el reencuentro con Belinda.

Sin embargo, reveló que el reencuentro entre Belinda y el elenco de Cómplices al Rescate fue fortuito.

“Me sentí con los niños de Cómplices, les dije ‘a que poca no me avisaron que la iban a ir a saludar’, me dijeron ‘no fue super fortuito estábamos ahí reunidos y de pronto salió ella y la saludamos super rápido’”

Daniela Luján