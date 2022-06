Daniela Berriel le pide a Gonzalo Peña que no se confunda porque “no se ha hecho justicia” en su denuncia por violación en contra de Eduardo Ojeda.

A través de un comunicado el actor de 33 años de edad, Gonzalo Peña se dijo tranquilo luego de que fue acusado por Daniela Berriel de “cómplice de violación” y luego de que su declaración councidió con la de la actriz.

En su mensaje Gonzalo Peña se mostró feliz de que pudo demostrar su inocencia judicialmente. Sin embargo la actriz de 28 años, Daniela Berriel le recordó que ella fue la que le otorgó el perdón.

Daniela Berriel (@danniberriel / Instagram)

Daniela Berriel le aclara a Gonzalo Peña que ella le otorgó el perdón por la importancia de su testimonio

Luego de permanecer alejado de las redes sociales, Gonzalo Peña reapareció con un comunicado en donde señalaba que se encontraba tranquilo luego de que se hizo justicia en el caso de Daniela Berriel.

Sin embargo sus palabras generaron gran controversia, pues Daniela Berriel continúa esperando desde hace nueve meses que las autoridades den una resolución para que continúe con su proceso legal en contra de Eduardo Ojeda.

A través de sus Instagram Stories, Daniela Berriel compartió un comunicado para responderle a Gonzalo Peña, quien durante meses estuvo prófugo de la justicia en México tras ser acusado de “cómplice de violación”.

Daniela Berriel recordó que Gonzalo Peña se dio a la fuga luego de que tenía dos órdenes de aprehensión por estar involucrado en la violación que sufrió en el estado de Guerrero.

“Gonzalo Peña se dio a la fuga y le otorgaron 2 órdenes de aprehensión. Hizo 2 declaraciones una por escrito y otra por video señalando claramente a mi agresor” Daniela Berriel

En si mensaje Daniela Berriel puntualizó que ella decidió otorgarle a Gonzalo Peña el perdón luego de que su testimonio sería útil en el juicio en contra de su agresor.

Debido a que el testimonio de Gonzalo Peña era fundamental para la denuncia en contra de Eduardo Ojeda, el famoso no terminó en la cárcel.

“Yo le otorgue el perdón porque la fiscalía consideró que su testimonio es útil para un juicio oran en contra de mi agresor, razón por la cual Gonzalo Peña no entró a la cárcel” Daniela Berriel

Daniela Berriel le pide a Gonzalo Peña que no se confunda ya que aunque no está en la cárcel no es inocente

Daniela Berriel destacó que Gonzalo Peña no se debe de confundir, ya que el hecho de que le haya otorgado el perdón no quiere decir que no sea responsable por sus actos.

“Sin embargo que no se confunda a que no sea responsable del acto que él cometió” Daniela Berriel

En su mensaje Daniela Berriel puntualizó que todavía no se ha hecho justicia ya que ella sigue esperando la respuesta de las autoridades para continuar con su proceso legal.

“JUSTICIA??? Justicia no se ha hecho ya que todavía estoy a la espera de una demanda de amparo que llevo alrededor de 9 meses esperando para que se retome el caso en contra de Eduardo Ojeda” Daniela Berriel

Daniela Berriel agradeció todo el apoyo que ha recibido, pero puntualizó que no hablará más de Gonzalo Peña.