Daniel Bisogno causa controversia al revictimizar a Sasha Sokol y en Ventaneando muestra que sigue sin entender porqué fue abuso lo que vivió la cantante con Luis de Llano.

A cuatro meses de que Sasha Sokol informó que autoridades declararon culpable a Luis de Llano por daño moral, compartió un comunicado en donde compartió cómo va su caso con el productor.

En un comunicado, Sasha Sokol -de 53 años de edad- reveló que en la segunda etapa de su proceso legal, se confirmó la sentencia contra Luis de Llano y además el Tribunal amplió los efectos de su condena.

Luis de Llano no se va a disculpar con Sasha Sokol y hasta planea demandarla por “no respetar”

Durante el programa Ventaneando, los conductores tuvieron un pequeño debate sobre el proceso legal entre Sasha Sokol y Luis de Llano -de 78 años de edad-.

Sin embargo, Daniel Bisogno -de 50 años de edad- causó controversia y es que mostró que sigue sin entender porque fue abuso lo que vivió Sasha Sokol con Luis de Llano.

Para ejemplificar sus declaraciones, Daniel Bisogno habló de una anécdota, pero solo terminó mostrando que durante mucho tiempo se ha normalizado el abuso.

El miércoles 27 de septiembre Sasha Sokol señaló que ya se había concluido la segunda etapa de su proceso legal en contra de Luis de Llano por daño moral.

Sasha Sokol reveló que el Tribunal confirmó la sentencia contra Luis de Llano e incluso amplió los efectos de su condena.

Cristian Castro va a hacer abuela a Verónica Castro otra vez; dicen que regresó con su ex

Durante el programa Ventaneando se habló sobre el comunicado de Sasha Sokol y se generó un pequeño debate entre sus conductores.

Desde el principio, Daniel Bisogno exhibió que su opinión sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano podría generar gran controversia.

Daniel Bisogno revictimizó a Sasha Sokol mostrando que no entendía porque es abuso lo que vivió Sasha Sokol con Luis de Llano.

En su discurso Daniel Bisogno quiso justificar los actos de Luis de Llano al recordar que antes las cosas eran diferentes y que no era mal visto que un hombre mayor estuviera con una menor edad.

Daniel Bisogno resaltó que su mamá se casó cuando tenía 14 años y aseguró que, aunque su padre era mayor nunca abusó de su progenitora.

Sin saber que habla de una situación que no es bien vista, Daniel Bisogno resaltó que su abuela le dio permiso de casarse porque su mamá amenazó con irse”

Daniel Bisogno revictimizó Sasha Sokol al hablar sobre como su mamá se encontraba consciente de su relación con Luis de Llano.

Para Daniel Bisogno Luis de Llano no debería de ser castigado, aunque cometió un delito, ya que antes no era considerado como tal.

“Ya las cuestiones legales serán otras, me parece que tú no puedes cometer un delito hace 30 años cuando no era delito y después pagarlo cuando deciden que sí se convierte en delito 30 años después”

Daniel Bisogno