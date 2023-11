Daniel Bisogno responde si estaría dispuesto a participar en La Casa de los Famosos, la respuesta del polémico conductor fue contundente.

La Casa de los Famosos ha sido un fenómeno televisivo tanto en Telemundo, como en Televisa y las personalidades que han participado han obtenido fama inmediata.

Es por eso que Daniel Bisogno fue cuestionado sobre si estaría dispuesto a participar en este reality y ya dio una respuesta.

Daniel Bisogno le revela a Pati Chapoy que su hígado no está bien, pero ¿se hará trasplante?

Daniel Bisogno -de 50 años de edad- dio una entrevista a Yordi Rosado y fue cuestionado sobre si alguna vez lo han invitado a participar en La Casa de los Famosos.

El conductor reveló que sí lo invitaron a una, a la última temporada de La Casa de los Famosos y dio a entender que fue la de Televisa.

Narra que habló de la invitación con TV Azteca y ellos se “carcajearon”, pues Daniel Bisogno es uno de los pocos elementos de la televisora que tiene un contrato de exclusividad.

“Una casa de los famosos me la ofrecieron también, la pasada, y no pues cuando les dije a TV Azteca que me estaba invitado se carcajearon porque de alguna manera soy de los pocos que todavía tienen contrato de exclusividad en Azteca. Sólo somos siete”

Daniel Bisogno