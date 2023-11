En 2019, Raquel Bigorra dio por terminada su amistad con Daniel Bisogno, luego de que éste junto a Pati Chapoy, la acusaran de vender información.

Sin embargo, ahora que Daniel Bisogno tiene problemas de salud, Raquel Bigorra hace a un lado sus problemas y le desea lo mejor.

Daniel Bisogno / Raquel Bigorra (Especial)

¿Raquel Bigorra busca reconciliación? Le manda a Daniel Bisogno por su enfermedad

En un breve encuentro con la prensa, Raquel Bigorra, de 49 años de edad, dice haberse enterado por redes sociales de los malestares de Daniel Bisogno.

Por lo que de inmediato, Raquel Bigorra le deseó el bien así como se alegró cuando Daniel Bisogno, de 50 años de edad, aclaró que su hospitalización fue por una cirugía de vesícula.

“El cariño no es el mismo, definitivamente, cuando pasa un tema de eso hay una ruptura muy grande, cambia el cariño, pero eso no quita que no haya un buen recuerdo de lo bueno que viví, nunca le desearía mal y me da mucho gusto que éste bien” Raquel Bigorra

Tras asegurar que se queda con buenos recuerdos, la conductora cubanomexicana deja claro que entre ambos no hay ninguna relación.

“(Daniel Bisogno)Ya no pertenece a nuestro circulo, no le deseo mal, al contrario, me da gusto que esté bien y siga adelante” Raquel Bigorra

Y sin más aclara que no hay ninguna posibilidad de reconciliación pues prefiere la sana relación que hoy tienen, que es el contacto cero y a distancia.

“Hubo un dolo, una ruptura, un duelo. A la gente le lloras, pero una vez. No me siento con deuda ni con nada, no hay nada que hablar... Como dice la doctora Polo: caso cerrado” Raquel Bigorra

¿Por qué se pelearon Raquel Bigorra y Daniel Bisogno?

Cuatro años atrás, Daniel Bisogno, junto a Pati Chapoy, de 74 años de edad, acusó a Raquel Bigorra de haber vendido a la revista TV Notas información sobre su divorcio.

Así como otro tipo de información, por lo que Daniel Bisogno tachó a Raquel Bigorra, y al esposo de ésta, de falsos y convenencieros a pesar de ser compadres.

Debido a que la acusación fue lanzada justo cuando se filtró una fotografía del conductor besando a un hombre menor que él, Raquel Bigorra aseguró estar siendo usada como cortina de humo.

Esto porque Daniel Bisogno, al igual que Pati Chapoy, no querían que se supiera la verdadera orientación sexual del conductor, tema que hasta hoy el propio no ha querido abordar.

Agarrándose de la fotografía, la exintegrante de La Casa de los Famosos México asegura que su compadre y la titular de Ventaneando crearon una campaña de desprestigio en su contra.

La razón era simple, querían priorizar que ella vendió la información de su divorcio antes que aceptar que a Daniel Bisogno le gustan los hombres jóvenes.