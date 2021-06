Daniel Bisogno cuenta divertidas anécdotas con su papá por el ‘Día del Padre’.

En un video especial sobre el festejo del ‘Día del Padre’, Daniel Bisogno habló de su papá “Don Concho” y divertidas anécdotas a su lado.

Aunque el conductor, Daniel Bisogno, no habla con frecuencia sobre su familia, en esta ocasión el ‘Día del Padre’ lo ameritó.

Daniel Bisogno habló sobre la convivencia con su papá para una cápsula de ‘Ventaneando’ con motivo del ‘Día del Padre’.

Mencionó que la relación con su papá, a quien llama “Don Concho” siempre fue “muy divertida”.

“Fue muy divertida, luego me ponía pinto… fue muy exigente, hay que decirlo”.

Daniel Bisogno dijo que su papá gusta del buen comer, pero en cantidad, pues siempre ha dicho que “no le gusta comer bien, sino comer mucho”.

“A mí no me importa que sepa bueno, con que me llene está bien”.

Daniel Bisogno, conductor.