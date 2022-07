El pasado viernes se llevaron a cabo los MTV Miaw, después de una Pink Carpet que recibió a una gran cantidad de personalidades, hecho que no tardó en ser comentado por Daniel Bisogno.

Fue durante el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, donde el evento fue comentado por Daniel Bisogno y el resto de los conductores del proyecto.

Los MTV Miaw se llevaron a cabo en el World Trade Center de la Ciudad de México y recibieron a personalidades como:

Kenia Os

Daniela Rodrice

Karla Díaz

Paco de Miguel

Natanael Cano

Danna Paola

Moderatto

Tini Stoessel

Yeri Mua

Chingu Amiga

Sin embargo, la organización del evento no hizo feliz a Daniel Bisogno, quien acusó a los MTV Miaw de discriminación, pues supuestamente, son elitistas al elegir a sus invitados.

El conductor argumentó que algunos de sus conocidos no fueron invitados y no se les permitió asistir, debido a que no contaban con el número de seguidores necesario.

“Conozco Influencers que querían ir y no los dejaron, les dicen ‘es que no tienes el número de views’, entre otras cosas que empiezan a ser muy discriminatorias”, contó.

Asimismo, tachó a los organizadores de ignorantes, pues, señaló que, creen poder vender y hacerse promoción a través de los seguidores de sus invitados.

“Es la ignorancia que estamos viviendo. Si creen que por el número de seguidores van a vender su producto, están totalmente equivocados”, expresó Daniel Bisogno para concluir.

¿Qué pasó en los MTV Miaw 2022?

Los MTV Miaw comenzaron con la Pink Carpet este viernes, que fue inaugurada con la entrada triunfal de Karla Díaz de JNS, quien llegó vestida de rosa en un unicornio gigante que caminó por toda la alfombra.

Kenia Os impuso moda con un vestido entallado y jeans de bajo, además de llevarse un galardón, previo a la ceremonia, que fue transmitida el domingo.

Tini Stoessel, también recibió un MTV Miaw antes del evento.

Natanael Cano y José Eduardo Derbez evitaron a los medios de comunicación.

Esta es la lista de ganadores de los MTV Miaw: