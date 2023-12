Dania Méndez confiesa si volvería con Peso Pluma luego de que habían salido por un tiempo, pero Andrea Legarreta pone en duda que fueran novios.

Fue a mediados de este año que se empezó a especular sobre un posible romance entre Dania Méndez -de 31 años de edad- y Peso Pluma, luego de que fueron vistos juntos en República Dominicana.

La relación entre Dania Méndez y Peso Pluma -de 24 años de edad- habría surgido después de que grabaron el video musical de la canción ‘Bye’.

Pese a que Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, se encuentra muy feliz con Nicki Nicole -de 23 años de edad-, Dania Méndez fue cuestionada sobre si regresaría con el cantante de corridos tumbados.

Sin embargo, una escéptica Andrea Legarreta -de 52 años de edad- puso en duda la relación entre Dania Méndez y Peso Pluma.

Tras su participación en Las Estrellas bailan en Hoy 2023, Dania Méndez cierra el año muy bien y es que se mostró muy contenta por todo lo que vivió en el año.

Sin embargo a Dania Méndez se le recordó su pasado amoroso con Peso Pluma, luego de que fue la protagonista de su video.

Durante la emisión de este jueves 21 de diciembre del programa Hoy, se presentó una entrevista con Dania Méndez en donde reveló si regresaría con el cantante de corridos tumbados.

Andrea Legarreta fue la encargada de presentar la nota sin embargo de inmediato puso en duda la relación entre Dania Méndez y Peso Pluma.

Y es que en el promper Andrea Legarreta leyó que Dania Méndez confesaba si seguía enamorada de Peso Pluma, por lo que de inmediato le cuestionó si en algún momento sintió algo por el cantante de corridos tumbados.

Al regresar de la nota, los conductores de Hoy se burlaron del fugaz romance de Dania Méndez y Peso Pluma.

Luego de que Tania Rincón recordó que todo había surgido de la grabación de un video, Andrea Legarreta sacó su lado más alburero.

En su entrevista con el programa Hoy, Dania Méndez reconoció que su romance con Peso Pluma fue muy fugaz.

Dania Méndez destacó que Peso Pluma le cae muy bien y recordó que ahorita él se encuentra muy feliz con la cantante argentina Nicki Nicole.

“Con Peso fue algo muy fugaz, fue igual por el trabajo porque se dio el momento pero no, él me cae demasiado bien y ahorita él está feliz, así que en lo que menos debe de andar pensando es en otras mujeres”

En su conversación, Dania Méndez puntualizó que tener una relación dedica tener tiempo y ella se ha encontrado con mucho trabajo.

Sobre si podría iniciar una relación en 2024, Dania Méndez aseguró que a ella le gusta fluir en temas de las relaciones amorosas.

“No sé en el 2024 el amor que me deparé, no me quiero adelantar me gusta fluir en esos temas del amor y de los hombres, prefiero fluir”

Dania Méndez