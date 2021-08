Dalma Maradona confiesa que un día se le apareció su papá, Diego

La leyenda de fútbol de Argentina, Diego Armando Maradona, murió el pasado 25 de noviembre de 2020, dejando a todos los amantes de este deporte verdaderamente conmovidos.

Recordemos que cuatro días después del deceso de Maradona, el equipo de Newell’s Old Boys se presentó en la Bombonera.

Lo que más sorprendió al público en aquella ocasión, fue la presencia de Dalma Maradona, hija del astro.

Por su parte, los presentes en el lugar pudieron observar como Dalma Maradona permaneció con los ojos llorosos durante todo el evento, al cual fue en compañía de su esposo.

Casi nueve meses después de la muerte de Diego Maradona, su hija, Dalma, acudió al programa “Un día perfecto”, donde habló acerca de varios temas, entre ellas, su papá.

Fue entonces que Dalma comenzó a narrar como fue para ella aquel 29 de noviembre , día en que le rindieron homenaje a Maradona .

De acuerdo con los informes, Dalma y su hermana, Gianinna, habían sido especialmente invitadas por el quipo, para demostrarles su incondicionalidad en ese momento tan complicado.

Sin embargo, las hermanas tuvieron opiniones divididas al respecto, por lo que no lograban ponerse de acuerdo entre asistir o no.

Finalmente, Gianinna decidió que no iría al partido; así como que no quería saber más sobre el asunto.

Pero por su parte, Dalma se sintió con la responsabilidad de sí asistir.

Fue de ese modo que Dalma Maradona y su esposo, Andrés Caldarelli, se dirigieron hacia la Bombonera.

Por su parte, Dalma señaló que mientras ella se encontraba en el auto, no estaba segura de tener la fuerza emocional para asistir al evento.

No obstante, vio una señal en el cielo, lo que le dio la fuerza para poder presentarse. ¡Era su papá!

“Yo estaba en el auto y le digo ‘realmente no sé si voy a poder’. Y miré al cielo y lo veía a mi papá. No sé si eran las ganas que tenía de verlo, lo que yo necesitaba para ir ese día a la cancha, pero realmente fue como “decime por favor si tengo que ir o no, porque yo no sé”

Dalma Maradona