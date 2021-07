Dalilah Polanco asegura que ‘La Familia P.Luche’ hundió su carrera

La actriz Dalilah Polanco señaló que cuando trabajó con Eugenio Derbez para ‘La Familia P.Luche’ le costó trabajo abrirse otros campos, pues considera que su personaje la hundió.

Dalilah Polanco aseguró que “todo mundo le veía cara de chiste” después que participó en ‘La Familia P.Luche’ junto a Eugenio Derbez y Consuelo Duval.

En el programa ‘Faisy Nights’, la actriz Dalilah Polanco, fue cuestionada sobre su carrera en el mundo artístico y recordó su personaje en la ‘Familia P.Luche’.

La actriz mencionó que cuando ingresó al mundo artístico nunca pensó que se iba a enfocar en dar risa , pues creyó que sería solamente drama.

Comentó que, debido a su personaje en el programa, “todo mundo le veía cara de chiste, se ríen de lo que digo”.

Sin embargo, concordó con Michelle Rodríguez, en que es de “risa fácil” y que solo en la obra de teatro ‘Mentiras’ ha logrado mantenerse seria

Asimismo, mencionó que decidió que quería ser actriz cuando vio a Lolita Cortes actuando en la obra de teatro ‘Qué plantón’.

“Yo dije, yo quiero hacer eso… pero se me olvidó”.

Explicó que “se le olvidó” y comenzó a estudiar la universidad, sin embargo, cuando vio un casting en el CEA decidió intentarlo.

“Yo ya me iba a ir a Sonora a estudiar biología marina, pero ya ni me fui, tenía planes de casarme y ni me casé…”.

Dalilah Polanco, actriz.