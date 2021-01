Durante el programa de YouTube, 'La entrevista con Yordi Rosado', la actriz, Dalilah Polanco recordó cómo fue la relación que tuvo con Eugenio Derbez.

Dalilah Polanco es una actriz es reconocida por su papel de ‘ Marina ’ en ‘La Familia P. Luche’, además, mantuvo una relación con Eugenio Derbez y años después, habló del tema durante el programa de YouTube ‘La entrevista con Yordi Rosado’.

Al recordar su participación en ‘La Familia P. Luche’, Dalilah Polanco mencionó que fue muy divertido, pero a la vez estresante, porque el director, Eugenio Derbez, quería que las escenas salieran tal cual las imaginaba.

La actriz indicó que ella, Gus Rodríguez, Consuelo Duval, Pierre Angelo y Eugenio Derbez eran un gran equipo y se juntaban en los camerinos a platicar, sobre todo, porque los cinco estaban en proceso de divorcio .

Cuando el conductor, Yordi Rosado la cuestionó sobre cómo inició el romance entre ella y Eugenio Derbez, Dalilah Polanco recordó que al principio se caían bien y eran “compas” , porque la actriz estaba casada con el actor, Sergio Catalán .

“Yo me divorcie y a los tres días, el señor (Eugenio Derbez) me estaba invitando a salir. Ya habíamos platicado del tema y yo le dije: ‘aguántame tantito porque no me he divorciado’”. Dalilah Polanco

A pesar de que Dalilah Polanco esperó para salir con Eugenio Derbez, la actriz detalló que de nada sirvió, ya que la prensa aseguró que ella se divorció de Sergio Catalán por el protagonista de ‘No se aceptan devoluciones’.

Dalilah Polanco revela lo difícil que fue su relación con Eugenio Derbez

Dalilah Polanco reveló que la relación que mantuvo con Eugenio Derbez fue muy difícil, porque había muchas responsabilidades por la fama y proyectos de Eugenio, pero fue buena y le dejó un aprendizaje.

“El señor Eugenio Derbez es una sombra muy grande y estar bajo su sombra es maravilloso, porque te sientes protegido en unos aspectos, pero también te sientes a la sombra”. Dalilah Polanco

Además, Dalilah Polanco dijo que, aunque se llevaba muy bien con los Derbez, en todo el tiempo que estuvo con Eugenio Derbez, jamás sintió que él fuera al 100 por ciento feliz, no obstante, desea que al día de hoy “sea feliz al 100”.