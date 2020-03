La comediante revivió a "Federica" para exigir a "Ludovico" no regresar a México

Debido a la situación que se vive en Estados Unidos por la propagación del coronavirus, Eugenio Derbez compartió un video en su cuenta de Instagram donde revela que no hay papel higiénico en Los Ángeles. Ante la escasez provocada por el pánico el actor ironiza y asegura que volverá a México, pero no contaba con el buen humor de Consuelo Duval para darle la vuelta.

Consuelo Duval respondió a su provocador mensaje. Para ello le exigió a su compañero no regresar al país, pero al estilo de ‘La Familia Peluche’. Reviviendo a Federica, la comediante le pide a su compañero no venir a México a “ echarnos tus virus ”.

La actriz retomó su papel de Federica para exhortarle a Ludovico que no vuelva y que se quede en Hollywood. A través de Instagram la también conductora reveló una supuesta conversación que tuvo con su pareja en la serie en plena cuarentena por el Covid-19.

“Ahora resulta que te quieres, regresar ¿no? No, no qué lindo Ludovico, pero quédate allá, quédate allá triunfando en Hollywood, ganando el Oscar, poniendo tus estrellas en el piso, aquí no vengas a contagiarnos, animal” Federica P.Luche

Siguiendo con su personaje Consuelo hace referencia a la familia del actor y le señala que en el país todo esta perfecto sin su presencia y le exigió que no venga a contagiar a las personas con el coronavirus.

“Allá quédate con tu familia de a mentiritas y disfruta con Alessita y con Aitanita. Aquí no vengas a echarnos tus virus, en ciudad P. Luche todo está perfecto sin ti gusanito Bye” Federica P.Luche

Consuelo Duval no sólo mostró su buen humor en el video, pues en el mensaje de su post les pidió a las personas que no dejen entrar a Ludovico al país.

“¡¡Comunicado urgente!! ¡¡NO ES MI VOZ!! ¡¡Es de mi hermana gemela!! Ludovico y yo estamos empezando alegres la cuarentena que nos va a ayudar a reforzar nuestra relación... (todo es mentira) no lo dejen entrar al país. Atte Federica PLuche” Federica P.Luche

La publicación de Consuelo Duval se convirtió en viral acumulando más de 400 mil reproducciones. Debido a la alerta mundial por el coronavirus diversas celebridades han recurrido a sus redes sociales para mandar mensajes de apoyo y prevención ante la pandemia.

Sin embargo, la comediante mexicana ha decidido tomarse con humor esta situación compartiendo diferentes memes sobre la propagación del Covid-19.