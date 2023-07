Cynthia Rodríguez presume pancita en bikini y revela que salió embarazada a la primera luego de rumores que señalaban que tenía problemas de fertilidad.

Desde que anunció que se encontraba embarazada, Cynthia Rodríguez se ha mostrado muy feliz de poder formar una familia junto a Carlos Rivera -de 37 años de edad-.

Desde el inicio de su relación, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se han mantenido alejados del ojo público sin embargo ambos se han mostrado muy emocionados con el nacimiento de su primer bebé.

A través de sus redes sociales, Cynthia Rodríguez -de 39 años de edad- no ha dudado en presumir su pancita de embarazo.

Sin embargo sorprendió a sus seguidores al dar una entrevista exclusiva con Pati Chapoy en donde reveló todos los detalles sobre su embarazo.

En medio de las especulaciones sobre cuándo nacerá su bebé León, Cynthia Rodríguez compartió un par de fotografías en donde presume su pancita de embarazo.

En su cuenta de Instagram, Cynthia Rodríguez se mostró en bikini y de esta manera dejó ver su baby bump.

Cynthia Rodríguez aparece muy feliz luciendo un bikini en color rojo y un kimono blanco con estampado de flores.

“Mis curvas favoritas”, escribió Cynthia Rodríguez junto a las imágenes en las que presume su pancita de embarazo.

Algo que llamó la atención de las fotografías es que en los lentes que usa Cynthia Rodríguez se puede ver a un hombre, por lo que de inmediato señalaron que se trataba de Carlos Rodríguez.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se han convertido en una de las parejas más queridas del medio del espectáculo.

Desde que anunciaron sus deseos de convertirse en padres, la pareja se tuvo que enfrentar a varias especulaciones.

Incluso se reveló que la pareja había recurrido a un tratamiento de fertilidad ya que habían tenido problemas para embarazarse.

Después de todo lo que se dijo, Cynthia Rodríguez concedió una entrevista para Ventaneando en donde reveló cómo fue su proceso de embarazo.

Cynthia Rodríguez recordó que desde hace 9 años mantiene una relación con Carlos Rivera, pero fue hasta la pandemia que se mudaron juntos.

En su conversación con Pati Chapoy, Cynthia Rodríguez destacó que ella se acababa de comprar un departamento que nunca pudo estrenar pues comenzó la pandemia y se fue a vivir con Carlos Rivera.

Al principio lo tomaron como una prueba para saber si su relación iba a funcionar y eso los unió más y a partir de ahí descubrieron que si eran el uno para el otro.

“Yo quiero vivir con él toda mi vida y deseo que así sea y él también me lo ha dicho”

Cynthia Rodríguez reconoció que no fue un embarazo fácil pues ambos se habían enfocado a su trabajo.

En ese sentido Cynthia Rodríguez confesó que a los 34 o 35 años decidió congelar sus óvulos porque sabía que quería ser mamá, pero en ese momento no era el adecuado pues tenía que disminuir su ritmo de trabajo.

Con los proyectos laborales, sus planes de ser madre se fueron posponiendo hasta que en pandemia Carlos Rivera le propuso matrimonio.

Carlos Rivera dejó que Cynthia Rodríguez escogiera si primero se casaban o buscaban ser padres y después realizaban su boda.

Cynthia Rodríguez señaló que ella primero quiso casarse y disfrutar su luna de miel y poder viajar con Carlos Rivera sin ninguna preocupación.

Al regresar de su luna de miel con Carlos Rivera, Cynthia Rodríguez tomó la decisión de embarazarse.

Ante versiones que señalaban que tenían problemas de fertilidad, Cynthia Rodríguez dejó en claro que antes ella se había cuidado y que en realidad nunca lo habían intentado.

“Ya que regresamos de la luna de miel fue que decidimos. Ahora si decidimos embarazarnos y la verdad es que nosotros, nunca lo había dicho, no tenemos un tema de infertilidad, no habíamos intentado antes porque yo siempre me había cuidado”

Cynthia Rodríguez