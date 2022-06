“¿Cuándo murió la doctora Polo?” Con esa pregunta, Ana María Polo salió a desmentir su muerte; sí, ella está viva. CASO CERRADO.

Verás, nuevamente los fake news causaron confusión entre los seguidores de Ana María Polo, a quien Internet “mató” el pasado mes de febrero, por lo que la propia -una vez que se enteró- alzó la voz para aclarar la situación.

En aquel momento, la doctora Polo, de 63 años de edad, tomó su cuenta de Instagram para asegurar que está “más viva que nunca”, incluso, para que no hubiera más dudas agregó los hashtag #hedicho y #casocerrado.

Aclaración que acompañó con una fotografía de sí misma luciendo una colorida y estampada blusa a juego con una gorra gris, silueta que enmarcó la luz de los fuegos artificiales que iluminaban esa noche.

La doctora Polo desmiente su muerte (@anapolotv / Instagram)

¿Cómo murió la doctora Polo?

Pero, según internet, ¿cómo murió Ana María Polo, quien saltó a la fama por su controversial programa “caso cerrado”? La doctora habría muerto ahogada.

Según un afortunadamente desatinado informe, la doctora Polo se ahogó cuando nadaba en el mar de Miami .

Ana María Polo (@anapolotv / Instagram)

Reaccionan a la supuesta muerte de la doctora Polo

Como era de esperarse, sus fans rápidamente reaccionaron a la muerte, mucha gente optó por dejarle mensajes en redes sociales así como pedirle que se cuide y hasta que probara que efectivamente está viva.

“Nosotros estamos escribiendo desde New York, por favor denos pruebas de que está viva. No nos engañen”, “Me quedé tan mal cuando vi la noticia. Me puse a buscar por todos los medios. Desde Argentina. Saludos”,

“Bella, me alegra mucho que todo se tratara de un rumor”, “Larga vida para usted”, “Creo que YouTube está perdiendo credibilidad”, “No puedo creer que haya gente que inventa cosas”, le expresan.

Cariño que la famosa conductora del programa “Caso cerrado” no tardó en agradecer y aunque no publicó más pruebas que dejan claro que continúa existiendo en este mundo, sí se esforzó en utilizar las redes sociales más seguido.

Desde entonces Ana María Polo muestra algunas de sus salidas y viajes.