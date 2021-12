Poncho de Nigris se burla de su nueva muerte: “espero resucitar el 2022″, dice mediante su cuenta de Instagram, en donde comparte el falso anuncio.

Y es que Poncho de Nigris se enteró que un sensacionalista portal de Internet, sacándole provecho al Día de Los Santos Inocentes, lo mató, por lo que tuvo que salir a desmentir la información.

“Ya me volví a morir. Espero resucitar el 2022. Excelente final de temporada”, escribió Poncho de Nigris junto a la prueba de su supuesto deceso.

"Matan" a Poncho de Nigris (@ponchodenigris / Instagram)

Por supuesto, sus fans no tardaron en burlarse: “El Poncho de Nazaret no existe… El Poncho de Nazaret:…”, “Que en paz descanses”, “Lo lamento mucho. Oye me puedo quedar con ese cochecito que nunca usas”,

“México está en shock”, “Ese Poncho…qué me dejó de herencia”, “Ok, me quedo con Marcela”, “Ya revivió como 3 veces”, “Tú no estás muerto pero tu contenido sí”, ”Era tan bueno don Alfonso”, “Se lo llevó la cobra”, se lee entre comentarios.

No es la primera vez que “matan” a Poncho de Nigris, en el pasado han anunciado el fin del influencer y actor.

Poncho de Nigris sufre accidente

La falsa noticia llega a días de que Poncho de Nigris sufriera un accidente y es que su chófer ser quedó dormido mientras conducía por carretera.

Propiamente el también empresario contó su experiencia a sus fans: “Chocamos contra el muro de contención, estamos vivos de milagro”, escribió en la red social.

En aquel momento, Poncho de Nigris viajaba con 3 amigos hacia Saltillo, durante su trayecto, desafortunadamente tuvo un accidente.

El chofer que conducía la camioneta se quedó dormido y por ende chocó contra un muro de contención. “Estamos vivos de milagro”, aseguró puesto que a su lado circulaban tráilers a toda velocidad.

“Gracias a Dios todos estamos bien. Sólo fue el susto y el milagro de que no nos pasara nada, una de las carreteras más peligrosas de México”, agregó.

Por ello, hoy día, Poncho de Nigris agradece la vida y se toma con humor las notas falsas sobre su persona sobre todo porque espera a su tercer hijo junto a Marcela Mistral.