Francisco Cantú, cuyo nombre comenzó a hacer ruido al ser vinculado sentimentalmente con Dulce, hoy sigue acaparando titulares por su relación con Alicia Villarreal.

Y es que Francisco Cantú se ha puesto en contacto con medios de comunicación para evidenciar su interés amoroso por Alicia Villarreal a más de dos meses de la muerte de Dulce.

El cantante se dice atraído por la ex de Cruz Martínez, con quien asegura tuvo una cita aunque ella hoy lo niega.

Luego de que Alicia Villarreal negara, a través del programa Ventaneando, haber salido con Francisco Cantú, éste da réplica.

Frente a micrófonos del programa Venga La Alegría, Francisco Cantú -de edad desconocida- recordó que en el pasado Alicia Villarreal aceptó haber salido con él.

Declaraciones que tuvieron lugar en un podcast de Hugo Mejuto, 42 años de edad, donde la cantante dijo haber salido con un “chavorruco” cuya identidad no reveló.

Según Francisco Cantú, Alicia Villarreal -de 53 años de edad- fue la primera en mencionarlo por lo que no entiende el porqué de su actitud.

“Ellos fueron los primeros que hablaron de mí en el podcast con Hugo Mejuto. Cruz Martínez se enteró que salió con alguien en San Diego, eso enojó a Cruz Martínez. Ella lo publica como burla, no tiene nada de malo. Ahora Hugo Mejuto avienta la piedra y esconde la mano porque él era el cupido, él me traía mensajes de Alicia, él me decía: ´Oye, a Alicia le gustas´”