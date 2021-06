Usuarios de redes sociales discriminaron y criticaron a ‘Herly RG’, la famosa tiktoker que interpreta a Tomás, por aparecer en anuncios de Nike.

‘Herly RG’ aparece en varios espectaculares y estaciones de la Ciudad de México y Monterrey , portando ropa deportiva de Nike.

Esto incomodó a algunos internautas que criticaron a ‘Herly RG’ por presuntamente normalizar la obesidad, e hicieron comentarios sobre su cuerpo .

Herly anuncios Nike (Twitter)

Los crueles mensajes hicieron tendencia a Nike, pues afirman, la marca debería continuar mostrando a atletas con cuerpos fitness en sus anuncios, y retirar a ‘Herly RG’.

“Ser viral no es tener talento. Una persona obesa con problemas emocionales no es modelo a seguir ” y “Nike, no hay problema el que pongas una gordita, el punto es que pones a una gorda sin gracia”, fueron algunos comentarios contra ‘Herly RG’.

Herly anuncios Nike (Twitter)

Tan espectacular como su anuncio, ‘Hely RG’ responde a críticas

A pesar de que cientos de internautas celebraron el éxito de ‘Herly RG’, quien saltó a la fama gracias a su talento expresado en TikTok, otros la criticaron.

“Tengo espejo en mi casa, me hago estudios mensuales, estoy al pendiente de mi salud física y emocional, neta ¿les pesa tanto que una persona de talla grande esté en un anuncio?” ‘Herly RG’, tiktoker.

Herly en un anuncios de Nike (Twitter)

A estos, ‘Herly RG’ les contestó hablando sobre el aumento de peso debido a problemas emocionales y la importancia de no hablar sobre el cuerpo de otros.

La tiktoker recordó que las consecuencias en el peso a causa de la pandemia no es exclusivo de una sola persona, pero además, ‘Herly RG’ se mostró preocupada por los mensajes de odio .

“Me preocupa que vayan y se lo digan a una persona que está atravesando depresión o ansiedad, no conoces las batallas de lxs demás, así que cierra el hocico” ‘Herly RG’, tiktoker.

Herly responde a las críticas (Twitter)

Esto, porque una persona con problemas de peso o trastornos alimenticios puede también atravesar depresión en caso de que mensajes como los dirigidos a ‘Herly RG’, le lleguen.

Finalmente, después se mofó de aquellos que los criticaron publicando un meme en donde se limpia las lágrimas con billetes. “Eres genial, ‘Herly RG’”, le contestaron.