¿Cristián de la Fuente se separa de Angélica Castro? El actor ya no viviría en su casa pese a que ya había pedido perdón a su familia por besar a otra mujer el pasado 15 de septiembre.

En medio de la controversia que se generó, Cristián de la Fuente viajó a Chile para celebrar el cumpleaños número 18 de su hija Laura, quien en marzo pasado recibió un disparo en un intento de asalto cuando se encontraba con su papá.

A su regreso a la Ciudad de México, Cristián de la Fuente de 48 años de edad fue cuestionado sobre la controversia que se ha generado por haber besado a otra mujer y esta fue su respuesta ante los cuestionamientos de la prensa sobre si se había terminado su matrimonio de más de 20 años.

Cristián de la Fuente llama “error de borracho” a besarse con mujer que no era Angélica Castro

Cristián de la Fuente se encuentra en medio de la controversia luego de que se dio a conocer un video en el que aparece besándose con una mujer que no es su esposa Angélica Castro de 50 años de edad.

Luego de la polémica que se generó, Cristián de la Fuente señaló que había cometido un error de borracho y que se encontraba muy arrepentido por sus acciones.

Cristián de la Fuente viajó a Chile para celebrar el cumpleaños número 18 de su hija Laura, por lo que muchos se cuestionaban si en este viaje tendría una plática con su esposa Angélica Castro para poder arreglar la situación.

En medio de las especulaciones, durante el programa Hoy, Andrea Escalona de 36 años de edad dio a conocer que se hablaba de que Cristián de la Fuente no había regresado a su casa.

Andrea Escalona destacó que aunque no ha podido hablar con Angélica Castro, había circulado el rumor que al regreso de Cristián de la Fuente a Chile no se había quedado en su casa.

“Hay como muchos rumores, y quiero decirlo así rumores por el respeto a Angélica, Cristián y la familia por lo que están pasando, yo no he tenido la posibilidad de hablar con Angélica, pero si dicen que Cristian no ha regresado a la casa después de todo esto que ha sucedido”

Andrea Escalona