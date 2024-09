Cristian Castro y Mariela Sánchez quieren tener un hijo juntos y presumen: “Somos muy sexuales”

Cristian Castro asistió al programa de la conductora argentina Susana Giménez, donde presentó a Mariela Sánchez como su novia y el gran amor de su vida.

Como era de esperarse, Cristian Castro recordó el momento en que se enamoró perdidamente de Mariela Sánchez tras pedirle que lo ayudara a adquirir una propiedad.

Así como reconoció que su noviazgo no inició de la mejor manera; sin embargo, se dicen agradecidos ya que tras una conversación lograron ponerle solución a los problemas que desató un audio.

Recordemos que la segunda ruptura de la pareja fue porque se filtró una grabación que exhibe a la empresaria dedicada al rubro de la inmobiliaria hablando mal del cantante y de las mujeres mexicanas.

Tomando con humor los problemas de su relación, Cristian Castro soltó nueva información alrededor de su vida. El cantante -de 49 años de edad- quiere volver a ser padre junto a Mariela Sánchez.

Sin pudor, Cristian Castro asegura que él y Mariela Sánchez -de 42 años de edad-, con quien actualmente vive en Córdoba, son muy sexuales por lo que han hablado de la posibilidad de tener descendencia.

“Lo hemos hablado, queremos un nene, le ponemos Susana a la nena, ¿serías la madrina?”, preguntó Cristian Castro a la presentadora, quien ante la posibilidad sonrió.

Mientras que Cristian Castro se declaraba muy enamorado de su ahora corista, Mariela Sánchez, fans que se encontraban en el foro comenzaron a gritar “no” cuando éste aseguró que quería tener hijos con su pareja.

Pero sobre todo cuando Cristian Castro reveló estar contemplando casarse con Mariela Sánchez: “noooo”, gritaba un grupo de mujeres por lo que Susana Giménez -de 80 años- reprobó que el séquito creyera que el cantante es de su propiedad.

Por lo que haciendo oídos sordos, el hijo de Verónica Castro -de 71 años de edad señaló que sí quiere casarse, pero lo tomarán con calma ya que desean que las cosas salgan bien.

“¿Verdad que sí?, sí yo quiero, a mí me gusta, no me ha salido bien, lo tengo que confirmar, quiero que me salga bien”

Cristian Castro