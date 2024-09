Cristian Castro -de 49 años de edad- emprendió este año una de las giras más exitosas del país, aunque luego tuvo que ponerla en pausa.

Aunque Cristian Castro tenía intenciones de agregar muchas fechas más al lado de Yuri, e incluso visitar otros países, todo se frustró cuando terminó con su novia con Mariela Sánchez.

Ahora que se ha reconciliado con Mariela Sánchez -de 42 años de edad- Cristian Castro se ha declarado listo para darle un nuevo impulso a su carrera.

Cristian Castro confiesa que su carrera como cantante depende de que su vida personal esté bien

Cristian Castro confesó que en este momento de su vida, su relación con Mariela Sánchez es lo que sostiene su carrera como cantante.

“Mi sistema ya no me está permitiendo seguir adelante en mi vida profesional si no resuelvo mi vida personal (…)”, explicó.

Mariela Sánchez y Verónica Castro

Es por eso que ahora que se ha reconciliado con Mariela Sánchez, Cristian Castro dijo que está más equilibrado que nunca en todos los aspectos.

“Mucho más equilibrado con mi vida personal, espero que salgan las cosas bastante más serias y en serio. Más organizado”, dijo el cantante.

Cristian Castro revela que planea lanzar nueva música ¿con Yuri?

Los fans confiaban en la posibilidad de que Cristian Castro y Yuri volvieran a los escenarios, pero ambos cantantes ya descartaron que esto pase.

Cristian Castro dijo que ya tiene otros planes laborales, entre ellos lanzar nuevas canciones.

“Ya voy a poder quizá encarar de nuevo canciones nuevas, proyectos nuevos, y ojalá podamos seguir los pasos firmes con grandes canciones que ahora les voy a poder presentar muy pronto” Cristian Castro

Más aún, Cristian Castro dijo que quiere “hacer una gira espectacular, con un show mucho más fuerte” y posiblemente en solitario.

“Me gustaría cantar en italiano, un disco, me gustaría cantar un inglés y hacer un sinfónico”, detalló.

Cristian Castro, cantante (Agencia México)

Cristian Castro se mostró tan entusiasmado con relanzar su carrera con su gira musical, que quiere visitar no solamente diversas ciudades de México, sino también Centro y Sudamérica.

“También España, que debo mucho esas presentaciones en España, y también en Estados Unidos, es importantísimo”, agregó.

Finalmente, Cristian Castro confesó que tiene preparadas algunas sorpresas para su famosa madre, Verónica Castro, a prácticamente un mes de que se celebre su cumpleaños.