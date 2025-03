Un poco apenado, Cristian Castro confiesa no haber terminado la secundaria porque priorizó su carrera.

Aunque no se arrepiente, Cristian Castro de 50 años de edad, tiene esa inquietud por lo que pese a su edad planea retomar sus estudios.

El cantante se ha vuelto a rodear de libros según lo dicho al programa América TV.

“Hace mucho estoy tras la secundaria”, confiesa Cristian Castro y enseguida explica haber dejado los estudios por su carrera musical.

“La verdad se me vino una época muy buena cuando recién comencé, con No podrás, me fui de gira y nunca volví”

Cristian Castro