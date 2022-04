El tiktoker mexicano Kunno, se vio envuelto en una nueva polémica, pues algunos internautas sugirieron que el famoso compró su cuenta como bot.

Cabe señalar que Kunno es constantemente criticado, al grado de tener que tomar terapia por el ‘hate’ en redes sociales.

El creador de contenido, quien pronto lanzará una colaboración musical junto a Poncho de Nigris, ha causado revuelo en las últimas horas.

Esto, luego de un video publicado en la plataforma que le dio la fama, por parte de un usuario identificado como ‘@khaalesyvaderlecterholms’.

Kunno, influencer. (@papikunno)

En el clip, se puede escuchar “Yo no seguía a Kunno, ¿a caso me compró como en bot para tener más seguidores?”.

En el audiovisual se puede ver que el internauta aparece entre los seguidores de Kunno y posteriormente da ‘unfollow’ al influencer de 21 años.

Finalmente, el usuario aparece con expresión de sorpresa y se puede escuchar ‘¿Whatafoko?’.

“¿Ahora ya soy un bot?”, escribió el mismo internauta en la descripción del tiktok.

Posteriormente, entre los comentarios reiteró que él nunca siguió a Kunno, pues algunos comentaron que pudo haberlo seguido por error al aparecerle en su inicio.

“Todo lo que me sale en ‘para ti’ desde que me uní a TikTok es ánime, k pop y dibujos, no le di seguir, entiendan”, señaló.

Asimismo, explicó que no compartió el clip para obtener popularidad en la plataforma.

“Sigo personas muy específicas, no hice esto por likes si no porque me intriga saber por qué lo seguía si no he visto uno de sus videos nunca”, añadió.

El contenido se volvió rápidamente viral obtuvo casi 100 mil ‘me gusta’ y más de 1 mil comentarios.

Internautas aseguran que Kunno los compró como bot

Algunos internautas comenzaron rumorar que Kunno compró parte de sus seguidores en TikTok, tras un video en la misma red social que lo sugirió.

Aunque ciertos comentarios proponían que lo siguió por error, otros coincidieron con él y afirmaron que les pasó exactamente lo mismo.

“A mí me pasó dos veces y lo terminé bloqueando”, “Me pasó lo mismo pero en Facebook”, “Me pasó varias veces hasta que lo bloqueé”, “También lo ‘seguía’, pero ni madres, no lo soporto”, comentaron.