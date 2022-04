Sorpresa musical: Kunno y Poncho de Nigris preparan colaboración musical, lanzarán una canción llamada “Yo nunca nunca”; esto se va a descontrolar, están dividiendo opiniones.

Sí, la suerte de Kunno ha cambiado tras la agresión que sufrió en París. A través de Instagram, el influencer publicó una colorida fotografía en la que posa junto a Poncho de Nigris.

Imagen que retomó Poncho de Nigris; sin embargo, ambos fueron muy contundentes puesto que a la fotografía agregaron las palabras: “Yo nunca nunca”.

Kunno y Poncho de Nigris (@ponchodenigris / Instagram)

Posteriormente, tomaron sus historias de Instagram para revelar que están trabajando en una canción que prometen enseguida se vitalizará.

Además de Kunno, la canción cuenta con la colaboración de DJ Cobra, incluso en influencer dio a conocer un adelanto.

“A veces sus comentarios me generan interés y ya llegó papá y ya saben lo que sobra”, se escucha cantar a Kunno con ayuda de Poncho de Nigris.

Kunno y Poncho de Nigris dividen opiniones por colaboración musical

Aunque no hay grandes detalles de la colaboración musical entre Kunno y Poncho de Nigris, mucho menos se sabe la fecha de lanzamiento, ésta ya está dividiendo opiniones.

Fans de Poncho de Nigris lo están destrozando por su acercamiento con la estrella de Internet.

“Se me cayó un ídolo”, “¿Qué acabas de hacer Poncho?”, “Ay no, con ese tipejo no”, “Ahí es cuando la música se pone a temblar”, “¿Qué mamadas son esas Poncho”, “Qué vergüenza Poncho, no colabores con esos”,

“Tan bien que me caías Ponchito”, “Me voy”, “Falta un botón de ‘qué horror’”, “¿Cómo pudiste caer tan bajo?”, “Vas a perder seguidores Poncho”, le expresan entre comentarios.

Por supuesto, también hay gente que les echa porras: “Qué emoción”, “Se viene una gran bomba”, “Esperando con ansias mi nene”, “Lo máximo”, “Lo mejor”, “Esto va a estar ardiente”, “Me encantan los nuevos proyectos”, “Ella triunfando”, expresan.

Mientras llega el día de la revelación de “Yo nunca nunca”, Poncho de Nigris vaticina que será un éxito, tan seguro ésta que de hacerse viral le regalará un lujoso auto al joven cantante.