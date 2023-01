¿Claudia Martín tiró una indirecta en TikTok? La actriz de 33 años y exesposa del productor Andrés Tovar, ya usó la tiradera de Shakira y parece que lleva dedicatoria.

En 2021, Claudia Martín y Andrés Tovar protagonizaron un escandaloso divorcio que incluyó acusaciones de extorsión e infidelidad, en los que salió a relucir el nombre de Maite Perroni.

La actriz fue señalada de iniciar un romance con Andrés Tovar cuando él seguía casado con Claudia Martín. Ambos aludidos negaron las acusaciones.

Sin embargo, su versión fue puesta en entredicho cuando poco después de concretarse el divorcio, el exesposo de Claudia Martín y Maite Perroni anunciaron que eran pareja.

Claudia Martín (@claudia3martin / Instagram)

Claudia Martín replica en TikTok la tiradera de Shakira

A más de un año del divorcio, Claudia Martín ya rehace su vida al lado del actor Hugo Catalán, con quien ha realizado varios viajes que les han permitido confirmar su amor.

Mientras tanto, Andrés Tovar y Maite Perroni se casaron en octubre de 2022, para 3 meses después, el 6 de enero de 2023, anunciar que estaban esperando un bebé.

Aunque la vida de los tres parece haber cambiado para bien, la sombra del supuesto triángulo amoroso que protagonizaron no se ha borrado, según se puede apreciar en las redes sociales de Claudia Martín.

Andrés Tovar Maite Perroni Claudia Martín (Especial)

Un claro ejemplo se puede apreciar en el video que Claudia Martín compartió el miércoles 18 de enero en su cuenta de TikTok.

En la grabación, Claudia Martín usó la tiradera de Shakira, destacando la frase que han retomado cientos de mujeres en las redes sociales: “te creiste que me heriste pero me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”

El video de Claudia Martín en TikTok termina justo cuando Shakira hace alusión a Clara Chía, la mujer con la que supuestamente Gerard Piqué le fue infiel.

Claudia Martín: Sus seguidores reaccionan recordando su divorcio de Andrés Tovar

Los seguidores de Claudia Martín reaccionaron, afirmando que ella es más bonita de Maite Perroni, la nueva esposa de su exmarido, y señalando que al final ella fue la ganadora tras su divorcio de Andrés Tovar:

“Perdió la que se lo quedó. 🥰” Gabriela Antimo de H

“Tu ganaste! Y estás hermosa!” mabelmabel940

Otros incluso le propusieron nuevas frases para la canción, que se adaptarían a su historia con Andrés Tovar y Maite Perroni:

“Falto.. Se me resbala como maite-quilla 😂😂😂 quillaa quilla jajajja” Elizabeth Fuentes

Además de la tiradera de Shakira, unos días atrás Claudia Martín usó otra canción de desamor que podría indicar que no ha superado su escandaloso divorcio de Andrés Tovar: la canción ‘flowers’, que se presume, Miley Cirus le dedicó a su exesposo Liam Hemsworth.