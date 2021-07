A Claudia Lizaldi no le preocupa envejecer, pues, a sus 42 años de edad, dice estar feliz con ser “la señora que siempre soñó”.

Vía Twitter, Claudia Lizaldi compartió una fotografía para presumir cómo luce al paso de los años.

Claudia Lizaldi disfruta ser “una señora”, y se sienta para demostrarlo

Desde hace algunos meses, Claudia Lizaldi fue duramente criticada en redes sociales por su postura al gobierno en turno y la vacunación de Covid-19.

Sin embargo, la conductora prefirió alejarse de los reflectores y continuar su vida como mamá y empresaria.

A solo un mes de celebrar su cumpleaños número 42 , Claudia Lizaldi volvió a mostrarse en redes sociales con una fotografía para presumir su edad .

Asimismo, aseguró que ella se encuentra feliz por envejecer y ser una señora.

“La señora de mi vida. Me convertí en la Señora que siempre soñé, porque envecejer es hermoso y hacerlo con alegría y agradecimiento es una bendición, 42 y contando”, escribió la famosa.

Además, agregó un divertido comentario para hacer evidente que, como es una señora, ella ‘ya está sentada’,

(@ClaudiaLizaldi)

Usuarios en redes reaccionan a la edad y ‘juventud inmortal’ de Claudia Lizaldi

Luego de que Claudia Lizaldi compartiera una fotografía para presumirse como ‘una señora’, los seguidores de la conductora se mostraron sorprendidos.

Y es que, según dicen, Claudia Lizaldi luce igual -o incluso mejor- que cuando inició su carrera en la televisión hace más de 20 años.

“¿Envejecer a los 42? Los años no pasan por ti”; “Aún eres muy joven, claro que no eres vieja”; “Siempre has estado divina”.