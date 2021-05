Claudia de Icaza: ‘Luis Miguel: La serie’ es “hueca, frívola, mentirosa y tramposa”

Claudia de Icaza explotó en contra de ‘Luis Miguel, la serie’, luego de que en su más reciente capítulo de estreno se volviera a hacer referencia a ella.

Claudia de Icaza, autora del libro ‘Luis Miguel: El gran solitario’, se mostró muy enojada porque la serie pretendería vincularla con la abuela del cantante.

¿Cuál es el problema con eso? Claudia de Icaza se dijo inconforme con que se presuma que ella pudo haber ayudado a la mujer a aprovecharse de Luis Miguel y su hermano Sergio.

En el capítulo seis de la segunda temporada de ‘Luis Miguel, la serie’, Matilde Sánchez, abuela del cantante, lo amenaza con revelarle todos sus secretos a ‘Cynthia Casas’.

Dicho personaje es la periodista ‘Cynthia Casas’ -que en la realidad sería Claudia de Icaza-, quien serviría a Matilde para chatajear a Luis Miguel.

En entrevista para el programa Javier Poza en Fórmula, De Icaza aseguró que ella jamás habló con la abuela del “Sol de México”.

La periodista lamentó que la serie pretenda vincularla con “un personaje que Luis Miguel odia, la abuela, porque le quiere quitar a Sergio”. Ante ello, dijo:

“No puedo decir [que no tuve] el gusto, porque se ve que fue una mujer muy ‘cacle, cacle’, igualita que su hijo [Luisito Rey], ahí entiendes muchas cosas-, yo no la conocí, nunca la entrevisté, nunca le pedí nada”

Claudia de Icaza dijo que tal vez muchas personas estén felices de aparecer en el drama de Netflix, aunque hablen mal de ellos, pero ese no es su caso.

“Una cosa es ficcionar […] Luis Miguel se ve que no está atento y no le importa como queden los otros actores que estuvieron alrededor de su vida. Yo no quiero que me cuide a mi, pero no quiero que diga mentiras”.

Claudia de Icaza, periodista