Claudia Álvarez da positivo a Covid-19: “Se me derrumbó el mundo”

La actriz mexicana Claudia Álvarez, dio positivo a Covid-19: “Se me derrumbó el mundo, estoy yendo a ver a mis bebés”, expresó.

A unos días del nacimiento de sus mellizos, Claudia Álvarez compartió las declaraciones en la sección de historias en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que los bebés de Claudia Álvarez fueron prematuros, por lo que aún se encuentran en el hospital en el que nacieron.

Entre los viajes de Claudia Álvarez, a visitar a sus pequeños, la actriz comenzó a tener algunos síntomas, por lo que decidió hacerse la prueba Covid-19.

“Yo soy una exagerada, soy una freaky de todo lo que está pasando con la pandemia y todo”, relató.

“Dije no no no, así en frieguita me voy a hacer una prueba PCR”, agregó Claudia Álvarez.

Finalmente, la prueba de Covid-19 resultó ser positiva y suspendió de inmediato las visitas a sus bebés.

“Me fui a hacer la prueba PCR saliendo del hospital y al día siguiente me mandan la prueba; en la tarde ya no fui a ver a los bebitos”, expuso.

“Si hay un mini síntoma pues no voy a ver a los bebitos”. Claudia Álvarez

Pese a haber dado positivo a Covid-19, Claudia Álvarez, quien se libró por dos años de contraer el virus, compartió que ha tenido los cuidados necesarios.

“Tengo Covid, yo que me cuido tanto, imagínense” Claudia Álvarez

Claudia Álvarez lamenta no poder ver a sus bebés por Covid-19

Claudia Álvarez, compartió en su cuenta de Instagram, lo complicado que ha sido para ella, no poder ver a sus bebés por padecer Covid-19.

“Me dicen positivo, obviamente se me derrumbó el mundo, o sea, estoy yendo a ver a mis bebés”, contó la actriz.

“De mi casa al hospital, del hospital a mi casa, es lo único que hago”, añadió.

Claudia Álvarez, deberá estar siete días aislada, por lo que no podrá ver a sus mellizos.

“Obviamente me vine para abajo, hoy es mi tercer día aquí encerrada”, relató.

“Me duele el alma, dos años librando el Covid y me viene a tocar ahorita, cuando mis bebés me necesitan más que nunca y yo a ellos”, continuó.

Pese a ello, la actriz expresó gratitud, e intenta ver el incidente con actitud positiva.

“Gracias a Dios no le pegué el bicho a mis babys”. Claudia Álvarez

“Por otro lado, el que me de ahorita, antes de que mis bebitos estén en la casa, también digo ‘ay, gracias’”, comentó Claudia Álvarez

“Ahorita ya están súper protegidos, también es una forma de verlo, que me da paz”, agregó la actriz para concluir.