Chyno Miranda lleva separado de su esposa, Natasha Araos, más de un año

A través de un video publicado en sus cuentas oficiales de redes sociales, Chyno Miranda y Natasha Araos aclararon los rumores en torno a su relación.

Y es que en este video, Chyno Miranda y Natasha Araos confirmaron su separación después de haberlo estado negando durante semanas.

A través de un video publicado Chyno Miranda y Natasha Araos anunciaron su ruptura sentimental, y aseguraron que por el bien de su hijo seguirán manteniendo un vínculo “fuerte y unido.”

Asimismo, luciendo afectado, Chyno Miranda admitió que tiene varios meses que dejó de ser pareja de Natasha Araos.

“Esta parte me da mucho sentimiento, pero tengo que confesárselos y ser sincero con todos, yo la respeté a ella como esposa, respete mi hogar también, y bueno… no estamos juntos como pareja desde hace más de un año ok, sepan eso”.

Chyno Miranda