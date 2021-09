‘Callo de Hacha’ rompe con Chumel Torres; lo tiene bloqueado de todas partes

México. - El comediante Jorge Avilés , mejor conocido como ‘Callo de Hacha’, dedicó una serie de mensajes que publicó en Twitter al también humorista, Chumel Torres .

Luego de lamentar el nivel de crítica contra el presidente AMLO que ha asumido Chumel Torres, ‘Callo de Hacha’ reveló que el chihuahuense lo tiene bloqueado de todas las plataformas.

En un primer tuit, ‘Challo de Hacha’ dijo que conoce a Chumel Torres desde hace más de una década y aseguró que fue él quien lo convenció de que se trasladara de Chihuahua a la Ciudad de México (CDMX) .

Asimismo, ‘Callo de Hacha’ apuntó que siempre le ha parecido que Chumel Torres es muy talentoso, razón por la que agregó, fue que empezaron juntos a hacer videos en YouTube.

No obstante, el también conductor en Multimedios dijo que cree que a Chumel Torres, “algo le pa$ó (sic) desde que inició este sexenio”, insinuando un motivo económico.

Al señalar lo anterior, ‘Callo de Hacha’, expuso que antes el contenido de Chumel Torres era “divertido y mordaz”.

En ese sentido, destacó que antes Chumel Torres no insultaba a niños ni se burlaba de las capacidades físicas y a pesar de que “hacia sketches con los presidentes”, también hacía una crítica política por medio de la comedia.

En cambio, agregó, ahora el comediante lanza insultos como ““enano pendejo”, “te quieren rajar tu madre”, “pinche chocoflan”, “por eso nadie se coge a los indígenas”, etc”.

Por lo anterior, ‘Callo de Hacha’ indicó que “todo cambio de repente” con su examigo, lo cual dijo, no sabe si se debe a un tema de dinero o personal.

Al agregar que le “ da pena ver a un hombre joven de 40 años así. Enojado con la vida”, ‘Callo de Hacha’ aseguró que tiene aprecio por Chumel Torres.

También sostuvo que las palabras que escribió se las diría de frente, pero reveló que el comediante de Chihuahua lo tiene bloqueado de todos lados.

Finalmente, ‘Callo de Hacha’ resaltó que espera que su ex amigo regrese a ser “el tipo feliz y que amaba la vida”, pues dijo que con esa persona había compartido un sueño.

“Sabes que te quiero wey, y esto te lo diría de frente como siempre lo he hecho pero ahora me tienes bloqueado de todos lados y esta es la única opción que me queda. Necesito que regreses a ser el tipo feliz y que amaba la vida, el Chumel que conocí y con el que compartí un sueño”

'Callo de Hacha'