Christian Nodal ya se reencontró con Cazzu y su hija Inti, tras casi un mes de su boda con Ángela Aguilar.

En mayo, Christian Nodal -de 25 años de edad- y Cazzu -de 30 años de edad- anunciaron su separación.

Semanas después, Ángela Aguilar -de 20 años de edad- confirmó su relación con Christian Nodal y tal parece que el cantante no se había reunido con su hija, hasta ahora.

Christian Nodal ya visitó a su hija Inti tras varios meses de ausencia

Chisme No Like aseguró en su programa del 19 de agosto que Christian Nodal ya se reencontró con Cazzu y su hija tras su boda.

Supuestamente, Christian Nodal pasó la tarde del domingo 18 de agosto con Cazzu y su hija Inti en Argentina.

Christian Nodal (Instagram/@nodal)

Javier Ceriani -de 53 años de edad- asegura que Christian Nodal no es un padre desobligado y que ya tiene asegurado el futuro de Inti, lo cual es su mínima obligación.

Los conductores de Chisme No Like no dudan que Christian Nodal comparta fotos de su convivencia con Inti muy pronto.

Elisa Beristain -de 52 años de edad- asegura que Christian Nodal viajó con Ángela Aguilar a Argentina, pero se desconoce si la cantante ya convivió con Inti.

“Confirmadísimo que Nodal viajó a ver a Inti y que se vio con Cazzu, y que todo está bien” Javier Ceriani

Cazzu (Instagram/@cazzu)

Falta un mes para el cumpleaños de Inti ¿Christian Nodal estará invitado?

El 14 de septiembre nació Inti González Cazzucheli, la primogénita de Christian Nodal y Cazzu.

Inti va a cumplir un año el próximo mes de septiembre y muchos se preguntan si Christian Nodal estará presente en el festejo.

De ser verdad que Christian Nodal viajó a Argentina para visitar a Inti y convivir con Cazzu, es posible que sí esté en el cumpleaños de la pequeña.

Sobre si Inti tendrá un nuevo hermano, las dudas desaparecieron cuando Christian Nodal compartió una foto de Ángela Aguilar en bikini.

Ahí se notó que la cantante tenía el vientre plano, con lo que desmintieron que esté embarazada; además, Ángela Aguilar apareció en un concierto de Christian Nodal fumando.

Christian Nodal no ha dado señales de su visita a Cazzu e Inti, mientras que la cantante argentina sigue sin dar declaraciones sobre su ex.