Cazzu quiere que Christian Nodal pague caro su traición por lo que habría exigido una pensión millonaria para Inti, la hija de ambos.

De acuerdo con algunos medios, Julieta Emilia Cazzuchelli mejor conocida como Cazzu, demandó legalmente la pensión de Inti, la única hija que tiene con Christian Jesús González Nodal alías Christian Nodal.

Argumentando que su hija tiene derecho a crecer con todas las comodidades, la rapera argentina le exigió a su expareja una pensión millonaria.

Cazzu y su bebé Inti (@cazzu / Instagram)

Cazzu le habría pedido 2 millones 400 mil pesos de pensión mensual a Christian Nodal para su hija Inti

En el programa Sale el Sol, de Imagen Televisión, se informó que Cazzu pidió a Christian Nodal más de dos millones, mensuales, como pensión para su hija Inti.

Cazzu -de 30 años de edad- quiere que Christian Nodal -de 25 años de edad- le deposite mensualmente 2 millones 400 mil pesos para los alimentos, ropa y todo lo que necesite Inti, de 10 meses de edad.

Debido a que la ley establece que la pensión se reparte con base a lo ganado, Cazzu da por hecho que su hija merece una millonaria pensión, lo que habría molestado al intérprete de música regional mexicana.

El artista contrató abogados para interponer recursos y evitar que su expareja se saliera con la suya por lo que Christian Nodal dará una pensión de 123 mil pesos mensuales.

Christian Nodal (@nodal / Instagram)

Cazzu habría pedido una millonaria cantidad a Christian Nodal para no hablar sobre cómo terminó su relación

No sería la primera vez que Cazzu quiere obtener millones de Christian Nodal. Ahora utilizando a su hija Inti.

A poco de revelarse su noviazgo con Ángela Aguilar -de 20 años de edad-, transcendió que Cazzu pidió millones a Christian Nodal para guardar silencio sobre el fin de su relación.

La cantante habría cobrado por su silencio 9 millones de dólares (más de 163 millones de pesos mexicanos).

Aunque esto no está confirmado, el supuesto explicaría porque Cazzu no ha hablado de la ruptura así como se aseguró de cerrar el tema con un breve comunicado donde pide a la gente no meterse en la vida de los demás.

Así como señala que nadie es tan bueno ni tan malo pues hay grises y matices.