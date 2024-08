Cazzu revela que ella no está enterada de lo que hace Christian Nodal, porque ya no tiene redes sociales.

Y es que durante una entrevista, Cazzu de 30 años de edad aseguró que ella ya no tiene redes sociales, pues al final no tiene una relación tóxica con las redes sociales.

Pues durante esta entrevista, Cazzu dio su opinión sobre el uso de las redes y las finalidades con las que se tienen, asegurando que ella no tiene redes sociales.

Por lo que no está enterada de lo que ha hecho su ex pareja, Christian Nodal de 25 años de edad.

Durante el programa ‘Esto es ¡FA!’, Cazzu tuvo una participación junto a otros artistas, en donde se discutieron la importancia y el impacto de las redes sociales.

Y es que después de lo que ha vivido Cazzu con el asunto de Christian Nodal, todo parece indicar que ella ni enterada está de lo que ha hecho o no su ex pareja.

Pues reveló ante el público que ella no tenía relaciones tóxicas con las redes sociales pues ya no contaba con ellas.

“Yo no tengo relaciones tóxicas con las redes sociales, no las tengo. Yo no tengo notificaciones, yo no me entero si alguien me habla. Yo desactivé mis redes sociales, hay un infierno prendiéndose fuego y ni siquiera quiero que me salte una chispa”

Cazzu