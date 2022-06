Christian Nodal confesó que se arrepintió de componer Girasol, la canción tipo tiradera que escribió en contra del reggaetonero colombiano J Balvin.

Sin embargo, Christian Nodal reveló que a pesar de ya haber arreglado sus diferencias con J Balvin, “esto ya nadie lo para”.

¿Por qué? Porque Girasol ya está disponible en plataformas digitales, donde suma miles de reproducciones, para responder a todos los que le han tirado hate en los últimos meses.

A primera hora del sábado 4 de junio, Christian Nodal lanzó Girasol, la canción que anunció días atrás en respuesta a las declaraciones de J Balvin por su nuevo look.

Antes de que esto sucediera, Christian Nodal ofreció un concierto en Morelia, Michoacán, donde afirmó estar arrepentido de haber compuesto su nueva canción tipo “tiradera”.

Pese a ello, Christian Nodal reconoció que no habría nada que impidiera el lanzamiento de la canción, que en YouTube ya ha sobrepasado el millón de reproducciones:

Estuve “unos días encerrado en Hermosillo, Sonora, en mis tierras, haciendo una canción y aunque me arrepentí... y me arrepiento, ya no hay manera de pararla, va a salir”

Enseguida, Christian Nodal explicó que Girasol se mantendrá dentro de su repertorio porque más allá de estar dedicada a J Balvin, va dirigida a todos los que han sido crueles con él:

Christian Nodal pidió a sus fans reunidos en la Plaza de Toros Monumental de Morelia, que eviten el discurso de odio y sean buenos con todas las personas:

Asimismo, Christian Nodal le ofreció disculpas públicas a J Balvin, argumentando que su violenta reacción por los comentarios que hizo el colombiano sobre su look, fueron producto de la rabia.

Lo siento mucho, Balvin, todos somos seres humanos y tenemos nuestros cinco minutos de pendejismo, yo la he cagado muchísimo, pero aquí estoy y he afrontado cada problema que he afrontado, cada situación, yo la arreglé, ¿entienden?

Finalmente, Christian Nodal le pidió a sus fans que dejen de identificar a Girasol como una canción en contra de J Balvin, pues en realidad fue inspirada en toda la gente que se ha burlado de él y lo ha insultado en los últimos meses.

“Les pido un favor: esa canción no es pa’ Balvin, es para toda la gente mierda que no me permite olvidar mi pasado, no me permite recuperarme como ser humano, ¿entienden? No es pa’ Balvin, Balvin era solamente un referente de la inconsciencia que existe en este mundo, es todo, él y yo ya lo arreglamos ok, no es Balvin, es el mundo”

Christian Nodal