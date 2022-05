Christian Nodal reveló que está cambiando sus hábitos para bajar de peso y estar más saludable, pues lleva tiempo con excesos que le están cobrando factura a su cuerpo.

Christian Nodal sigue de gira pir Sudamérica, donde ha puesto como condición a los medios no preguntarle sobre su vida amorosa si quieren que les de entrevistas.

Los periodistas han acatado la instrucción, pero han encontrado la forma de que Christian Nodal les de nota, por ejemplo, preguntándole sobre su condición física.

Tras su ruptura con Belinda, todo lo que hace o deja de hacer Christian Nodal es analizado y criticado, de ahí que la prensa le haya preguntado al cantante sobre sus cambios físicos.

Christian Nodal reveló que está intentando llevar una vida saludable, alejándose del alcohol y las fiestas pues los desvelos y más excesos ya se estaban interponiendo con su vida:

“La verdad estoy cuidándome, estoy tratándome bien, porque justo como les había dicho, había durado varios días sin dormir, no me gusta eso, estoy haciendo dieta, estoy comiendo bien, me despegué del alcohol, un poquito, entonces realmente cuando lo hago es para disfrutar del momento con las personas, pero ya no. ¿De fiesta?, no, no tanta fiesta porque me voy a acabar”

Christian Nodal