Christian Nodal enfrenta una denuncia por fraude y no por incumplimiento de contrato

Christian Nodal fue demandado por un empresario en Chihuahua, por no presentarse en dos conciertos en 2018.

Se había manejado como una demanda por incumplimiento de contrato, pero el abogado del denunciante aclara que es por fraude.

Hace unas semanas, Christian Nodal se presentó en un concierto en Chihuahua y se demoró cuatro horas en salir, por lo que se llevó los abucheos del público.

Christian Nodal no llega a concierto en Medellín y sus fans hicieron destrozos (VIDEO)

Pero después se reveló que el retraso se debía a que autoridades notificaron a Christian Nodal de una demanda en su contra.

Joel Aragón García es el nombre del empresario que exigen 2 millones de pesos porque Christian Nodal no se presentó a dos conciertos en Chihuahua en 2018.

El hombre manifiesta que él entregó un anticipo de 650 mil pesos a los representantes de Christian Nodal, para que realizara los conciertos.

Por otro lado, la empresa que representa a Christian Nodal, la cual es dirigida por su padre, niega que les hayan entregado un anticipo y argumentan que el empresario no cumplió por eso el cantante no se presentó.

Carlos Morales, abogado de Joel Aragón García dijo en una entrevista en el programa ‘De Primera Mano’, que la denuncia contra Christian Nodal, su equipo y quien resulte responsable, no es por incumplimiento de contrato, sino por fraude.

Así habría reaccionado Jada Pinkett Smith a la cachetada de Will Smith a Chris Rock

Cachetada de Will Smith revive cuando Tupac Shakur habría intentado pegarle, pero Jada Pinkett lo impidió

“Uno no puede quedarse con anticipo y no presentarte, eso es un fraude. A ti se te contrató para la prestación de un servicio, de un espectáculo, se pactó el precio, se dio el anticipo, se fijaron las fechas”

El abogado dice que la oficina de Christian Nodal acepta que ellos sabían de la presentación días antes, pero decidieron no presentarse.

Christian Nodal mencionó en un video en sus redes sociales, que él fue quien le dijo a su equipo que si el empresario no pagaba, él no se iba a presentar.

“Pues que dijo el empresario no nos va pagar, no sé qué, pues cancela, porque no nos habían pagado. Esa vez yo estaba ahí, estaba literalmente ahí”.

Christian Nodal