A principios de febrero de este año, Christian Nodal dio a conocer a través de historias de Instagram, su ruptura con Belinda. Ahora el interprete de ‘Adiós amor’ publicó lo que podrían ser ¿indirectas para Belinda?.

Christian Nodal y Belinda comenzaron un noviazgo en agosto de 2020 y para mayo de 2021 se habían comprometido.

Todo parecía indicar que la pareja llegaría al altar, pero al final dieron a conocer su ruptura y se desataron una ola de rumores alrededor de ellos.

Belinda y Christian Nodal (@cristy_nodal - Instagram)

Christian Nodal se realizó varios tatuajes en honor a Belinda, el primero fue ‘Beli’ el cual colocó en una oreja. Posteriormente se tatuó los ojos de la cantante en el pecho y por último se puso ‘Utopia’ en el rostro, haciendo alusión a uno de los discos de la también actriz.

Belinda también se tatuó un corazón con una letra ‘C’ de Christian, pero según usuarios de Tik Tik, ella ya lo superó y se retiró la letra que tenía en el tobillo.

¿Christian Nodal no supera a Belinda y le mandó una indirecta?

Tal vez los rumores de que Belinda ya borró a Christian Nodal de su tobillo y de su vida, llegaron al interprete y él contestó con memes.

El cantante de ‘Ya no somos, ni seremos’ publicó varias historias en su Instagram con memes y los usuarios rápidamente mencionaron que las publicaciones eran para Belinda.

En el primero se ve un video de un niño llorando con el mensaje “2022 is gonna be my year. 3 moths into 2022″, esto se traduce a “2022 será mi año. 3 meses del 2022″.

IG de Christian Nodal (Instagram/@nodal)

Posteriormente publicó otro video donde se ve a una niña sonriente con la frase: “Cuando te quieren lastimar, pero tu ya no tienes sentimientos”.

IG de Christian Nodal (Instagram/@)

¿Y qué tiene que ver con Belinda? Pues hace unos días circuló un video de Belinda posando en un jardín de Madrid, pero llamó la atención que ya no tenía la ‘C’ que se realizó en el tobillo en honor a Christian Nodal.

Rápidamente los usuarios de redes sociales afirmaron que la española se retiró la ‘C’ y con eso daba punto final al tema de Christian Nodal.

Es por eso que se rumora que la noticia de que Belinda ‘borró’ a Christian Nodal llegó hasta sus oídos y le contestó con memes.

Christian Nodal tiene problemas legales

Por otro lado, Christian Nodal ha tenido un inicio de año difícil, ya que Universal Music demandó a sus padres y también tiene una cuenta pendiente con la ley en Chihuahua, luego de que un empresario lo acusara de incumplimiento de contrato.

El equipo que representa a Christian Nodal aseguró en un comunicado que el empresario Joel Aragón, quiere desprestigiar al cantante, ya que él no cumplió con lo pactado para que se realizaran los conciertos.

Tal vez los memes que compartió Christian Nodal no tengan que ver con Belinda y en realidad hagan referencia al los problemas legales a los que se enfrenta.