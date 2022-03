El día 26 de marzo Christian Nodal tenía programado un concierto el estadio Anastasio Girargot en Medellín, Colombia.

Sin embargo, Christian Nodal canceló su concierto varias horas después de su supuesta presentación lo que provocó la ira de sus fanáticos quienes los esperaban.

Pues de acuerdo con los asistentes el comunicado de Christian Nodal sobre su ausencia se dio a las tres de la mañana, después de extender por varias horas otras presentaciones , como la de Banda MS.

Por lo que a consecuencia varios de sus fanáticos comenzaron a provocar destrozos dentro del recinto donde lo habían estado esperando desde las 4 de la tarde.

Lazaron sillas y mesas hacia el escenario, además de tirar la vayas de contención a los alrededores de las zonas.

Incluso dijo Christian Nodal durante un en vivo en su cuenta oficial de Instagram hubo una balacera en el hotel donde se su equipo se estaba hospedando.

Además de disculparse con sus fanáticos de Colombia y asegúrales los compensara por lo ocurrido lamento la actitud violenta que tomaron tras el comunicado.

De acuerdo con algunos medios, esta sería la segunda ocasión en que Christian Nodal cancela una presentación en Colombia.

A través de su cuenta oficial en Instagram Christian Nodal informó no fue capaz de llegar a su concierto en Medellín, Colombia.

“Mi gente en Medillín este video es para disculparme con todos ustedes porque el día de hoy me es imposible estar ahí con ustedes para cantarles”

Esto explicó el cantante se debió a las condiciones climáticas y algunas fallas técnicas las cuales le impidieron seguir viajando, incluso mencionó estuvo buscando otros vuelos comerciales.

Y es que el cantante habría salido de Los Ángeles un día antes del concierto; sin embargo se quedó varado en una de las escalas.

“Llevo intentando llegar a Medellín de todas las formas posibles no he podido, tomé dos aviones diferentes, hubieron dos fallas técnicas, el clima no esta a nuestro favor”

Christian Nodal