Las alertas están sonando, pero hasta el momento nada se ha confirmado y aun así mucha gente empieza a creer que verá a Christian Nodal en el Zócalo CDMX.

Rumor que ha comenzado a circular en redes sociales, pero que hasta el momento ni Christian Nodal ni el Gobierno de la CDMX ha abordado.

Por lo que fans siguen poniendo en duda el tuit de la cuenta @LaPortada1 que cita: “Nodal está por cerrar su contrato con el el Gobierno de la Ciudad de México, para cantar en el Zócalo”.

Aseguran que Christian Nodal dará concierto gratis (Twitter)

Palabras que suenan muy bonitas pero que aún no son un hecho; sin embargo, tampoco son tan descabelladas.

Recordemos que en octubre de 2022, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador expresó su interés por Christian Nodal, de 24 años de edad.

En aquel momento, AMLO dijo que lo propondría esperando que Belinda, de 33 años de edad, no tuviera ningún problema.

Pero el asunto quedó ahí hasta el día de hoy, cuando el periodista Gilberto Barrera informó que Christian Nodal sí podría estar cantando gratis en el Zócalo CDMX.

Y no, no lo mencionó por el rumor que circula en redes sociales.

Christian Nodal podría cantar gratis en el Zócalo de la Ciudad de México (Gil Barrera)

Reaccionan a supuesto concierto gratis de Christian Nodal en CDMX

Aunque los fans de Christian Nodal desean que el rumor se convierta en realidad, así como ocurrió cuando Grupo Firme con su show gratuito, hay quien no lo concibe.

Esto porque aseguran que el gobierno intenta desviar la atención -nuevamente- sobre los accidentes que últimamente se han generado en el Metro CDMX.

Pero mientras son peras o manzanas, mucha gente ya está festejando:

“Que cante en el metro”, “Esto sería perfecto”, “Esa Claudia no entiende, como no pudo con Bad Bunny”, ¿Si lo dejó Belinda, señor Presidente?”, “Aplausos”, “Pero que no dé una platica de AA”, se lee entre comentarios.

Christian Nodal, cantante (Agencia México)

Por otra parte, es cierto que Christian Nodal perdió popularidad cuando se separó de Belinda, por lo que otra pregunta sería, ¿superará a Grupo Firme?